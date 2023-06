Zaniolo vuole a tutti i costi la Juventus, ma ai bianconeri serve davvero?

Nicolò Zaniolo è ancora al centro dei rumors di calciomercato: anche quest’anno il suo destino non pare essere certo, nonostante il trasferimento al Galatasaray a gennaio abbia dato i suoi frutti. È lo stesso calciatore a non dare sicurezze, anzi strizza l’occhio al possibile ritorno in Italia e in particolare alla Juventus. Rispetto a un anno fa, però, quando il pressing della Vecchia Signora era decisamente più concreto, diverse cose sono cambiate e non è affatto detto che i bianconeri decidano di presentare un’offerta per portare a Torino il ragazzo. Di fatto, però, lui non chiude la porta a nessuno.

Le voci sul destino di Zaniolo sono ancora calde e ormai ci abbiamo fatto quasi l’abitudine quando arriva il calciomercato a pensare che qualcosa che lo riguardi finisca in prima pagina e colpisca l’attenzione pubblica. Il suo lungo addio alla Roma alla fine si è consumato circa sei mesi fa con destinazione Turchia. È stata l’occasione per riaffermarsi, per dimostrare quanto vale dopo una prima parte di stagione vissuta ai margini e senza incidere, alla fine è stata un’operazione di mercato che è servita un po’ a tutti. E, quindi, perché non andare avanti? Dal punto di vista del calciatore, che comunque ha lasciato una porta aperta in tutti i sensi come è giusto che sia, perché il richiamo dell’Italia e della Serie A resta quello più affascinante, probabilmente anche una grossa sfida da portare a termine una volte per tutte. Quella che banalmente si chiama esplosione di un talento e che lui a causa di infortuni, carattere e prestazioni altalenanti non ha mai davvero vissuto.

Zaniolo strizza ancora una volta l’occhio alla Juventus: il flirt è destinato a riprendere?

Alcuni amori ritornano, altri non sono mai realmente sbocciati, eppure tornano comunque. È un po’ la storia di Zaniolo e della Juventus che di avances se ne sono fatte fin troppe, hanno anche cercato di passare alle cose formali, ma non hanno mai trovato il tempismo e le condizioni giusti per far sì che un matrimonio perfetto sulla carta si celebrasse davvero. La stagione emblematica in tal senso è stata quella passata: il trequartista sembrava al punto di rottura con la Roma, anche se i giallorossi si sono sempre guardati bene dal far passare quel messaggio. I capitolini hanno semplicemente fatto intendere che alla cifra giusta sarebbe andato via, ma alzando l’asticella fino ai 40 milioni di euro. Troppi per tutti i club interessati, visto che anche il Milan è stato a lungo sul calciatore, prima di alzare bandiera bianca e puntare tutte le sue fiches su Charles De Ketelaere. Che poi, fino a questo momento, non si è rivelata una scelta così corretta.

Il problema è che a quelle cifre non ci è mai davvero arrivato nessuno, soprattutto perché dopo l’infortunio Zaniolo ha dimostrato di non riuscire a trovare la continuità tecnica e tattica che aveva caratterizzato i suoi primi anni di carriera in giallorosso. Soprattutto la sua incisività sotto porta è diminuita drasticamente, in generale lo spunto in dribbling che ha barattato con una fisicità molto più evidente, ma che non sempre dà i frutti sperati in campo. Fatto sta che l’estete è terminata con tanto fumo e niente arrosto: una permanenza alla Roma che è stata decisamente scomoda per tutti, innanzitutto per il ragazzo che probabilmente, sotto il profilo mentale, si era già calato in una nuova sfida e nel volersi mettere alle spalle tutto ciò che gli era successo nella capitale. In più, la sua casella era stata coperta in un certo senso dall’arrivo di Paulo Dybala in giallorosso. È vero, le caratteristiche sono diverse, ma la convivenza con i vari Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham e Andrea Belotti sembra in partenza complicata. José Mourinho ha provato a non renderla tale arretrando il raggio d’azione del suo capitano, però alla fine una vera e propria quadratura definitiva non c’è mai stata.

Altro giro, altra corsa, anche dopo qualche difficoltà ambientale di troppo, gennaio sembra il momento giusto per dire addio e le big italiane continuano a restare sullo sfondo. Sempre le stesse, dal bianco al rosso e con il nero in comune. A spuntarla, però, è il club più concreto, quel Galatasaray che magari non offrirà le competizioni dei club più blasonati, ma ha una tifoseria stupenda e un affetto, che poi è amore incondizionato, che trasuda nitidamente in ogni partita e in ogni competizione giocata dai giallorossi. Altra nota a favore è che negli anni prima sono stati veramente tanti i calciatori del campionato italiano a sbarcare in Turchia, per ultimi anche Dries Mertens e Mauro Icardi, non proprio due qualsiasi. Tutti questi fattori, ma soprattutto la voglia di tornare a essere grande protagonista, convincono Zaniolo a dire di sì e a iniziare una nuova avventura che sembrava fondamentale per la sua carriera. Alla riprova dei fatti, non si è trattata affatto di una scelta sbagliata, perché, a parte il titolo di squadra, il centrocampista offensivo è riuscito a offrire ottime prestazioni e a realizzare anche cinque reti in tutto, che non sono affatto poche se paragonate a quelle che era riuscito a concretizzare con la maglia della Roma.

Ora il talento ex Inter non può che guardare al futuro con maggiore consapevolezza delle sue qualità e imporsi come trascinatore del suo attuale club che comunque sta portando avanti un progetto che lo vede abbastanza centrale nelle dinamiche di squadra. Nell’intervista rilasciata oggi a “La Gazzetta dello Sport”, Zaniolo precisa subito la volontà di fare bene e di presentarsi al top della forma ai primi appuntamenti della prossima stagione: “Voglio arrivare in forma ai preliminari di fine luglio con il Galatasaray. A Istanbul mi trovo bene e gioco la Champions League. Poi se entro fine agosto dovesse arrivare una buona occasione per il Galatasaray e per me la prenderemo in considerazione”.

Una presa di posizione importante, ma ben sappiamo che il calciomercato non lascia tranquillo nessuno e, quindi, quella porticina lasciata aperta per l’addio non può affatto essere sottovalutata. Oltre alla Juventus, infatti, un leitmotiv sullo sfondo di cui neppure l’attaccante vuole liberarsi, ci sono state diverse voci sul possibile inserimento di Milan e Fiorentina. I rossoneri sono in un momento di profondo restyling sia a centrocampo, sia sulla trequarti. Dopo una stagione in cui Junior Messias e Alexis Saelemaekers si sono alternati, ma non hanno dato di certo il massimo, Zaniolo potrebbe essere particolarmente utile largo a destra nel 4-2-3-1, ma potrebbe prendere anche il posto di Brahim Diaz, ufficialmente tornato al Real Madrid. È anche vero che per il Diavolo non rappresenta affatto la prima scelta alla riprova dei fatti: da settimane si parla del possibile approdo di Arda Guler in rossonero, a proposito di Turchia e di talento, e comunque la trattativa per Christian Pulisic sta andando avanti bene, in attesa che le discrepanze tra le valutazioni di Chelsea e Milan vengano colmate.

La Fiorentina, invece, è un’ipotesi che potrebbe attrarre meno il ragazzo, ma Vincenzo Italiano potrebbe rappresentare una vera e propria svolta nella carriera di Zaniolo, mettendolo al centro del gioco, defilato sulla destra, ma con la licenza di accentrarsi, in un contesto iper offensivo e in cui gli attaccanti vengono particolarmente valorizzati. A domanda secca, però, Zaniolo ha comunque posto particolare enfasi sul trasferimento in bianconero, facendo intendere che resta la sua prima scelta: “La Juventus resta il suo sogno anche senza Champions League? Sono aperto a tutto. A partire dalla possibilità di non muovermi e restare al Galatasaray, dove mi trovo alla grande. Sì, la Juve è la Juve, anche senza Champions o coppe internazionali. Io da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri, il mio idolo era Pogba. Giocare nella Juve mi farebbe piacere. Parliamo di un grande club. Ripeto: se ci sarà l’opportunità che renda felici tutti e tre – il Galatasaray, io e la Juve – ben venga. Altrimenti sto benissimo in Turchia. Non mi creo aspettative, comunque vada andrà bene”. Una situazione win win che di sicuro tranquillizza il ragazzo sul suo futuro, soprattutto non gli mette sulle spalle la pressione di dover per forza cambiare ancora entro la fine di agosto.

A distanza di mesi comunque il calciatore non guarda con amarezza o rancore al suo passato nella capitale, anzi ne parla anche con una certa dose di affetto: “Roma è stato un momento importante della mia vita, con pagine bellissime e altre un po’ meno, e sarò grato in eterno a tutti i tifosi. Il mio augurio è che la Roma possa vincere tanto nelle prossime stagioni. Sono stati anni belli. Mi mancano i pranzi al ristorante la Locanda, che era diventata un po’ la mia seconda famiglia”.

Il rapporto con Mourinho è stato un tema caldo per mesi alla Roma. In realtà, Zaniolo ha solo belle parole per lo Special One e non le tiene per sé: “No, non l’ho più sentito. Però so che Mourinho mi vuole bene, chiede sempre di me a Sergio Olivera, mio compagno al Galatasaray. Sarò sempre grato a Mou”. E non può evitare di raccontare un aneddoto tra lui e lo Special One: “L’anno scorso, prima della partita contro l’Empoli, ero un po’ giù di morale perché non segnavo da cinque o sei partite. Mourinho mi ha preso da parte e mi ha detto: “Nicolò, stai sereno. Oggi segni”. E così è stato. Mourinho vede sempre tutto prima, è incredibile. È un allenatore top, speciale. Uno che ti stimola sempre”. In ogni caso, per come sono andate le cose in passato, Zaniolo può dire di non avere alcun rimpianto e, anzi, è pronto a dare al massimo in futuro per far sì di concretizzare quel progetto di calciatore di cui l’Italia ha bisogno e di cui tutti parlano un gran bene: “No, perché io credo molto nel destino. Mi piace guardare avanti, non indietro. Da oggi si pensa al Galatasaray e ai preliminari di Champions League”.

Si pensa al Galatasaray, ma con una postilla sul futuro che resta chiara all’orizzonte. E se da un lato la posizione del ragazzo è piuttosto chiara, lo stesso non si può dire della Juventus, che resta, come confermato dall’attaccante, il suo sogno più grande. Se un anno fa, complice l’addio di Paulo Dybala, sulla trequarti c’era la sensazione che servisse qualcuno con le sue caratteristiche, ora la forma che sta prendendo la Vecchia Signora è piuttosto diversa. La difesa a tre non sembra più essere un argomento di discussione, si ripartirà da quello e lo certifica anche l’arrivo di Timothy Weah che sembra l’uomo ideale per sostituire Juan Cuadrado come esterno a tutta fascia. Per il resto, gli altri ruoli nello scacchiere offensivo della Juventus sembrano coperti, allo stato attuale delle cose. Arkadiusz Milik è stato trattenuto e pagato, rappresenta una certezza come prima e come seconda punta, soprattutto quel calciatore che anche a partita in corso sa come fare male ai diretti avversari.

Un discorso simile può essere fatto per Moise Kean. Di lui spesso si è parlato tanto per i comportamenti e per le prestazioni, anche con un po’di severità di troppo. In realtà, ad Allegri piace e non poco, su di lui ha puntato tanto, anche in partite cruciali e ottenendo delle risposte comunque importanti e gol essenziali. È vero, i margini di crescita sono ancora importanti, soprattutto sotto il profilo della continuità, ma la Juventus ha deciso di puntare forte su di lui e non si tirerà indietro, anche per ragioni economiche.

Se si considera che, almeno attualmente, gli altri due posti sono blindati da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, i margini di manovra per pensare all’arrivo di Zaniolo sono ben pochi. L’esterno d’attacco ex Fiorentina, nonostante gli alti e bassi che sono normali dopo un infortunio lungo e complicato, rappresenta una certezza per il destino bianconero e quello della nazionale italiana. Ha una qualità che tutti gli altri in rosa non hanno: punta dritto l’avversario e la porta, scardina anche le difese più abbottonate e alla fine può decidere le partite da un momento all’altro con assist o soluzioni personali. La prossima per lui dovrebbe essere la stagione della consacrazione, ma è chiaro che se dovesse arrivare un’offerta imperdibile per lui e per il suo club, entrambe le parti la terrebbero in considerazione. La richiesta è quella che spetta a un top player e cioè 60-70 milioni di euro, ma alcuni club potrebbero presto entrare nell’ordine di idee di considerare di pagarla. Negli ultimi giorni, si è parlato a più riprese di un affondo da parte del Newcastle a marchio saudita o di altri club di Premier League che sono particolarmente interessati al calciatore e in cui lui potrebbe sentirsi a suo agio per lo stile di gioco che hanno in Inghilterra e che si adatta alle sue caratteristiche. Allo stesso tempo, resta alla finestra anche il Bayern Monaco che ha bisogno di un calciatore di quel tipo e che da anni segue le prestazioni di Chiesa, pronto a scommettere su un talento con quelle qualità.

Nel caso in cui l’italiano dovesse partire, a quel punto Zaniolo potrebbe nuovamente entrare nel mirino della Juventus e stavolta con molte più chance che l’operazione vada a buon fine, anche perché a quel punto i bianconeri avrebbero i fondi necessari per arrivare a tesserare l’ex Roma e soddisfare anche le richieste del Galatasaray. Un altro capitolo che andrà valutato, ma probabilmente è l’ultimo della lista, è quello relativo Dusan Vlahovic. Il serbo è stato pagato tanto, ma non ha reso secondo le aspettative. L’ex Fiorentina non sembra particolarmente adatto al gioco di Allegri, è implacabile negli ultimi metri, ma non è esattamente il calciatore ideale per ripartire in contropiede o per trascinare la manovra offensiva della squadra con tanto spazio davanti. I gol, almeno nel numero che ci si aspettava, sono mancati anche a causa della pubalgia che ha tenuto ai box per troppo tempo un attaccante dalle qualità indubbie, ma che anche mentalmente sembra soffrire troppo le pressioni create dal dover andare in rete per forza e con continuità. La Juventus è comunque conscia di aver acquistato un prospetto di calciatore meraviglioso, capace di fare la differenza sia nell’uno contro uno, sia a maggior ragione in area di rigore e con un mancino formidabile, che non è affatto semplice da trovare in circolazione per attaccanti che occupano la sua stessa posizione di campo.

È chiaro che, dopo una stagione non vissuta secondo le aspettative, non sono tanti i club che attualmente sono disposti a puntare su di lui e anche Bayern Monaco e Manchester United, inizialmente le principali candidate ad acquistare il suo cartellino, si sono fatte da parte per puntare su altri profili, almeno per il momento. È il caso di Harry Kane per cui i bavaresi hanno già presentato un’offerta ufficiale da 75 milioni di euro e per cui sono nell’ordine di idee di concludere nel miglior modo possibile con il Tottenham, risolvendo una volta per tutte la mancanza di peso offensivo dopo l’addio di Robert Lewandowski la scorsa estate e con destinazione Barcellona. Insomma, il calciomercato è ancora lungo, ma Vlahovic sta andando nella direzione di restare alla Juventus, inibendo però i possibili investimenti su altri profili. Anche se, alla fine, invece, l’offerta giusta dovesse arrivare, è probabile che Allegri e la sua dirigenza si orientino in ogni caso verso l’acquisto di un’altra prima punta e, in questo caso, il primo della lista sarebbe ancora Rasmus Hojlund, un talento che resta nell’ottica anche dei Red Devils e che vale già 45-50 milioni di euro, a proposito di valutazioni astronomiche.

I margini per il ritorno in Italia e a Torino, sponda bianconera, di Zaniolo, quindi, restano ben pochi, ma l’affare comunque affascina tanti. Vederlo nel club più titolato in Italia tra i club italiani sarebbe l’opportunità che lui aspetta da tutta la carriera e la sensazione è che la Juventus saprebbe come limitare quelle intemperanze mentali che a lungo hanno fatto discutere e hanno limitato la sua carriera. Un matrimonio che, se non sarà quest’anno, alla lunga è pronto a consumarsi e di cui si sta parlando con sempre più insistenza nelle ultime ore, dividendo di fatto i tifosi. Perché, come per tutte le grandi operazioni, è giusto che si discuta, che si facciano le valutazioni del caso, ma poi, se si va a dama, ci si possono godere anche i migliori talenti in circolazione. E il talento di Zaniolo non lo può smentire nessuno.