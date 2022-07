Zaniolo-Juve, parti sempre più vicine

By

Nella notte la Juventus ha accelerato i contatti con la Roma, forte della volontà di Nicolò Zaniolo di vestire presto la maglia della Juventus. I bianconeri lavorano per un prestito con obbligo di riscatto senza l’inserimento di nessuna contropartita tecnica all’interno della trattativa



Giornate decisive per il mercato della Juventus, decisa più che mai a chiudere la trattativa per Nicolò Zaniolo che ha già dato da mesi la sua disponibilità a vestire la maglia bianconera trovando già un accordo con la società piemontese.

Juventus e Roma trattano per un’operazione “alla Chiesa“, con un prestito oneroso ed un obbligo di riscatto che scatta al raggiungimento di obiettivi abbastanza “facili”, legati alle presenze ed al numero di gol.

L’obiettivo di Arrivabene e Cherubini è quello di mettere subito Zaniolo a disposizione di Allegri e assicurarsi la possibilità di dilazionare in più anni il pagamento dell’esterno azzurro.

Zaniolo alla Juve, ormai ci siamo

La Juventus non vuole più fallire e ha l’obiettivo di tornare presto competitiva per la vittoria del campionato.

I bianconeri sono i protagonisti assoluti di questo calciomercato con colpi importanti finalizzati a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in ogni reparto.

Pogba e Di Maria sono attesi a Torino nei prossimi giorni e Arrivabene spera di chiudere entro questo fine settimana la trattativa per Nicolò Zaniolo, ormai ad un passo da Massimiliano Allegri.

L’esterno italiano prenderà in tutto. per tutto il posto di Paulo Dybala, garantendo quantità e qualità alla Juventus e soprattutto cercando la consacrazione personale dopo un’annata difficile con la maglia della Roma.

Zaniolo si presenta come un calciatore estremamente versatile e capace di adattarsi a tutti i ruoli dell’attacco con Massimiliano Allegri che, date le caratteristiche fisiche del calciatore, potrebbe provare anche ad inserirlo come mezz’ala di qualità nel suo centrocampo a tre con , presumibilmente, Locatelli e Paul Pogba in cabina di regia.

De Ligt scatena un’asta tra Bayern Monaco e Chelsea

Per uno Zaniolo che arriva c’è un De Ligt che lascia, il promettente difensore olandese ha comunicato la sua volontà di cambiare casacca e la Juventus sta trattando con Chelsea e Bayern Monaco, club al momento più interessati al classe ’99.

Con l’addio di Giorgio Chellini e la vendita di Matthijs De Ligt i bianconeri dovranno presto cercare un difensore in grado di rimpiazzare l’olandese in uno schieramento tattico che, negli anni, ha costruito tutte le sue vittorie basandosi su una difesa solida e difficile da battere.

L’obiettivo numero uno di Arrivabene rimane il difensore dell’Arsenal Gabriel per cui però i Gunners chiedono una cifra vicina ai 40/45 milioni di euro.