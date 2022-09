Zanetti rinnova la propria fiducia a Simone Inzaghi

Nonostante un inizio di stagione decisamente complicato Simone Inzaghi continua a ricevere assoluti attestati di stima dall’Inter, dopo Beppe Marotta infatti anche il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti ha speso parole di grande supporto verso il proprio allenatore



Javier Zanetti dopo aver fatto la storia dell‘Inter come calciatore e capitano, dal 2014 è il vice presidente del club nerazzurro ed ha dimostrato fin da subito il proprio valore anche come dirigente contribuendo in modo significativo alla rinascita avuta dal club nelle ultime stagioni.

Il primo mese di campionato per l’Inter è stato piuttosto negativo, la squadra di Simone Inzaghi ha evidenziato una preoccupante fragilità difensiva concedendo tanti gol agli avversari e perdendo addirittura 3 partite nelle prime 7 uscite ufficiali.

Per il momento la società lombarda non mette assolutamente in discussione la posizione del proprio allenatore che ha la assoluta fiducia di tutto l’ambiente.

Simone Inzaghi resta all’Inter, c’è la fiducia di Javier Zanetti

Dopo le parole di stima rilasciate in settimana da Beppe Marotta arrivano anche quelle di Javier Zanetti che si complimenta pubblicamente con Inzaghi per il lavoro svolto in questo primo anno sulla panchina dell’Inter.

Il vice presidente nerazzurro ha chiesto pazienza ai propri tifosi consapevole del fatto che la rosa costruita abbia tutte le potenzialità per lottare fino in fondo per la conquista del campionato.

Dopo la pausa per le nazionali Simone Inzaghi dovrebbe recuperare Romeu Lukaku che è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo aver smaltito i problemi all’adduttore che gli avevano impedito di scendere in campo negli ultimi venti giorni.

L’allenatore piacentino dovrà essere bravo a ricompattare un gruppo che attualmente sembra un pò demoralizzato dai risultati negativi di questo inizio di stagione.

Oltre all’attacco per l‘Inter sarà fondamentale ritrovare una buona solidità difensiva, i 13 gol subiti nelle prime sette sfide di campionato sono un dato decisamente preoccupante per una squadra che ha spesso fatto della solidità difensiva la migliore qualità.

Il tridente arretrato composto da Stefan De Vrij, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni rimane una certezza ma i tre dovranno recuperare la migliore condizione fisica per affrontare, già dopo la sosta per le nazionali, una settimana decisiva per la stagione.

Domenica i nerazzurri ospiteranno la Roma di Jose Mourinho prima del doppio confronto di Champions League contro il Barcellona di Robert Lewandowski che deciderà le sorti europee della squadra allenata da Simone Inzaghi.