Youtuber statunitense fa schiantare il suo areo, ora rischia il carcere

Negli Stati Uniti d’America uno youtuber rischia fino a 20 anni di carcere per aver volontariamente fatto schiantare il suo aereo, essersi ripreso durante lo schianto e aver pubblicato il video suoi social.

Il video si chiama “I crashed my plane” e riguarda un incidente avvenuto nei cieli della California nel novembre 2021. Il video ha ottenuto un notevole successo ed è stato visualizzato 3 milioni di volte. Del relitto dell’aereo non c’è più traccia.

Youtuber statunitense rischia 20 anni di carcere per lo schianto del suo aereo

Trevor Jacob, uno youtuber americano e pilota di aerei, è stato accusato di aver ostacolato un’indagine federale. Per tale reato la pena massima prevista è di 20 anni di carcere.

Il ragazzo ha volutamente fatto schiantare al suolo il suo aereo per poter pubblicare il video su YouTube. Il video è presente sulla piattaforma dal giorno in cui è stato caricato, è stato intitolato “I crashed my plane” e riporta l’incidente avvenuto nel novembre del 2021 di cui Travor Jacob è responsabile.

Il suo video ha ottenuto circa 3 milioni di visualizzazioni, durante il video lo youtuber sembra avere un problema tecnico in volo e si fa espellere dal suo veicolo.

Durante l’espulsione del velivolo però il ragazzo porta con sé il bastone per i selfie che tiene saldamente in mano, tutto per continuare le riprese del “presunto incidente aereo”.

Il video prosegue con il ragazzo che atterra nella campagna californiana grazie al suo paracadute, incolume e salvo.

A seguito di questo incidente aereo gli inquirenti hanno deciso di avviare le indagini per trovare il velivolo e conoscere le dinamiche dell’incidente.

Jacop più volte durante le indagini ha affermato di non sapere dove fosse caduto l’aereo e di aver avuto un problema tecnico durante il volo.

L’incidente aereo sui cieli della California

L’incidente aereo è avvenuto nei cieli della California e il velivolo si è schiantato all’interno della foresta di Los Padres. Durante le indagini degli inquirenti lo youtuber ha più volte dichiarato di non sapere dove l’aereo fosse caduto, ma invece la realtà sarebbe un’altra.

Da quanto ricostruito dalle autorità, impegnate nelle indagini, lo youtuber insieme ad un amico sono riusciti a rintracciare l’aereo e a portare via il relitto dalla foresta utilizzando un elicottero.

Tutto sarebbe avvenuto due settimane dopo l’incidente. Il relitto dell’aereo è poi stato tagliato in tante piccole parti che sono state gettate nella spazzatura nei giorni seguenti.

Trevor Jacob ha recente ammesso di aver volutamente ostacolato le indagini provvedendo all’eliminazione dell’aero incidentato.

L’ostacolo alle indagini federali è un crimine che negli Stati Uniti d’America viene punito fino a 20 anni di carcere.

Durante le dichiarazioni dello youtuber è anche emerso che ha realizzato il video dell’incidente con lo scopo di guadagnare del denaro per una partnership con un’azienda.

Ha poi anche ammesso che non è vero ciò che ha dichiarato in precedenza, ossia che l’aereo si è schiantato a causa di un problema tecnico, e quindi che l’aereo è stato fatto schiantare di proposito dal ragazzo per rendere il video più appetibile agli utenti.