Yari Carrisi insieme a Ylenia, lo scatto (storico) di mamma Romina fa piangere tutti

Yari Carrisi insieme alla sorella Ylenia. Arriva allo scatto di mamma Romina Power che fa stringere a tutti il cuore dalla commozione. Social increduli.

Romina Power mamma orgogliosa ed emozionata. Lo scatto di Yari con Ylenia lascia tutti senza parole. Sui social scoppia il delirio.

Romina Power, artista straordinaria e donna coraggio

Romina Power viene apprezzata in Italia, ma non solo, pure all’estero è amatissima, per essere una cantante dal talento straordinario ma anche una donna forte e dai sani valori. Da ormai tantissimi anni è conosciuta per il duo messo in piedi con l’ex marito Albano Carrisi.

Conosciutisi da giovanissimi, hanno iniziato un percorso di vita e professionale insieme che si è arrestato dopo il 1994, quando la vita della Power e di Carrisi cambia drasticamente in pochissimo tempo.

L’anno che abbiamo menzionato è quello nel quale scompare, in circostanze ancora tutt’oggi inspiegabili, Ylenia Carrisi, la primogenita della coppia. La giovane si trovava in America, più precisamente a New Orleans, dove stava trascorrendo il Natale lontano dalla famiglia.

Di lei si sono perse le tracce. Albano è convinto che la sua bambina sia ormai morta e per lei ha voluto una sentenza di morte presunta. Romina invece ha sempre creduto fermamente che sua figlia sia ancora viva, nascosta in qualche angolo del mondo e che prima o poi farà il suo ritorno a casa.

Proprio Romina Power, qualche ora fa, ha sorpreso tutti con uno scatto che ha lasciato di stucco. I social sono increduli. Yari Carrisi e Ylenia finalmente insieme. Ecco l’immagine che ha fatto venire la pelle d’oca al mondo.

Yari e Ylenia di nuovo insieme: lo scatto che emoziona fa il giro del web

Romina Power ha sconvolto i social pubblicando una foto che fa venire la pelle d’oca. La ex moglie di Albano Carrisi, sul suo profilo Instagram, ha condiviso uno scatto che ritrae insieme Ylenia e Yari.

Purtroppo si tratta di un fermo immagine che risale a molti anni fa, quando i due fratelli erano ancora piccolini. Nello scatto in questione si può vedere una bellissima Romina Power mentre indossa un costume nero, insieme ai suoi due splendidi figli nelle acque di Punta Prosciutto, in uno dei tanti momenti trascorsi con la sua famiglia che era e continua ancora oggi ad essere il suo punto di riferimento.

Ylenia e Yari erano legati da un rapporto davvero speciale, trascorrevano tanto tempo insieme e si volevano davvero un mondo di bene. La scomparsa della sorella è stato un dramma per tutti i figli di Albano e di Romina ma soprattutto per Yari che alla sua sorella maggiore era davvero tanto legato.

In tutti questi anni, diversi sono stati gli avvistamenti sul conto di Ylenia che hanno riacceso le speranze di mamma Romina. Addirittura, qualche anno fa, è cominciata a circolare voce che Yari avesse finalmente ritrovato sua sorella, che l’avesse rincontrata in gran segreto a Santo Domingo.

Una notizia questa poi che fu smentita dal figlio della cantante che ha attaccato le tante malelingue che spettegolano e lanciano finti scoop su Ylenia e sulla sua famiglia, che riaprono ogni volta con tali fake news, una ferita che non si è mai davvero chiusa.

Lo scatto di Romina, mamma nostalgica e addolorata, ha fatto venire i brividi a tutti gli utenti social. In tanti hanno scritto commenti di sostegno e conforto per una donna che spera ancora nel ritorno della figlia.