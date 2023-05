Xi Jinping punta al vertice Cina-Asia per contrastare il G7 in Giappone

I capi di stato del Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan si sono riuniti a Xian per un incontro in Cina da Jinping, che durerà due giorni che punta anche a contrastare le alleanze ostili e non è certo una casualità che coincide con il vertice dei G7 in Giappone.

Il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto il suo primo vertice con i leader di cinque nazioni dell’Asia centrale a Xian, una città centrale della Cina. Questa riunione sottolinea l’aumento dell’influenza della Cina nella regione, che la Russia ha tradizionalmente considerato come parte del proprio cortile di influenza.

È in corso il vertice Cina Asia su cui punta molto Jinping

L’incontro di due giorni riunisce i leader di Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, paesi che giocano un ruolo chiave nella Belt and Road Initiative (BRI), un ambizioso progetto di sviluppo infrastrutturale della Cina.

L’evento si tiene a Xian, una città storica che una volta segnava l’inizio della leggendaria Via della Seta e che, ora, ha un ruolo importante nel collegare la Cina all’Asia centrale e all’Europa.

Yu Jun, vicedirettore generale del Dipartimento per gli affari europei e dell’Asia centrale del ministero degli Esteri cinese, ha dichiarato che i leader discuteranno della creazione di un meccanismo di cooperazione e di questioni internazionali e regionali di interesse. Inoltre, sono previste la firma di una serie di accordi tra i paesi partecipanti, come annunciato in una conferenza stampa tenutasi martedì.

Anche se il vertice si tiene contemporaneamente al vertice del G7 in Giappone, gli analisti ritengono che ciò sottolinei i cambiamenti nei modelli di influenza nei paesi ex sovietici, in cui la Russia ha detenuto a lungo una forte influenza. L’incontro in Asia centrale della Cina dimostra l’importanza crescente di Pechino nella regione e potrebbe portare a un’espansione della sua influenza in futuro che aveva visto una battuta d’arresto a causa della pandemia da COVID-19.

Secondo Bradley Jardine, CEO dell’Oxus Society for Central Asian Affairs di Washington, il conflitto ucraino ha accelerato le tendenze già presenti nella regione dell’Asia centrale. La più grande di queste tendenze è l’aumento dell’influenza della Cina, che sta gradualmente spingendo la Russia come il maggior egemone nella regione.

Cosa sta cambiando nell’influenza che hanno Mosca e Pechino in Asia

Molti governi della regione sono diventati sempre più scettici riguardo agli obiettivi della Russia nella regione e Pechino sta cercando di rassicurare questi Paesi sulla loro sovranità. In questo senso, il vertice dell’Asia centrale della Cina potrebbe rappresentare un’ulteriore mossa cinese per espandere la propria influenza, a discapito della Russia ma anche degli Usa che si stanno avvicinando sempre più alla zona dell’Indo Pacifico.

L’Amministrazione generale delle dogane cinese ha pubblicato mercoledì i dati che mostrano che il volume delle importazioni e delle esportazioni della Cina con i paesi dell’Asia centrale è stato pari a 173,05 miliardi di yuan ($ 24,8 miliardi) nei primi quattro mesi del 2022, con un aumento del 37,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi dati indicano un aumento significativo del commercio tra la Cina e i paesi dell’Asia centrale, il che potrebbe essere un’ulteriore prova della ripresa economica di Pechino.

Secondo i media statali, circa il 55% delle importazioni cinesi provenienti dai paesi dell’Asia centrale erano costituite da prodotti energetici come carbone, petrolio greggio e gas naturale. Questo sottolinea l’importanza del commercio di energia tra la Cina e i paesi della regione.

Alcuni analisti ritengono, però, che l’aumento dell’influenza cinese nella regione non significhi necessariamente che la Russia abbia perso importanza. Pechino e Mosca hanno infatti concordato una partnership “senza limiti” lo scorso febbraio, meno di tre settimane prima dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Questo dimostra che i due Paesi hanno ancora un forte legame strategico e potrebbero collaborare per mantenere la loro influenza nella regione dell’Asia centrale.

Xi Jinping ha visitato Mosca a marzo, dove ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin e ha firmato un accordo per portare i loro legami in una “nuova era” di cooperazione.

Le considerazioni emerse in merito all’ampliamento delle relazioni

Li Yongquan, direttore della ricerca eurasiatica presso il Centro cinese di ricerca sullo sviluppo del Consiglio di Stato, ha dichiarato giovedì al Global Times, giornale gestito dallo stato, che “per 30 anni l’Asia centrale è stata situata in una complicata atmosfera geopolitica. Uno dei motivi per cui i paesi della regione possono prosperare nonostante i molteplici fattori di instabilità è perché Cina e Russia hanno cooperato per mantenere la sicurezza e la stabilità nella regione. Cina e Russia hanno un interesse comune su questo tema”.

Ciò suggerisce che Pechino e Mosca hanno un profondo interesse strategico comune nella regione, che punta a ulteriori collaborazioni tra i due paesi per mantenere l’equilibrio di potere in Asia.

Giovedì 18 maggio, il presidente Jinping ha sottolineato la disponibilità della Cina a collaborare con il Tagikistan per migliorare il livello di cooperazione in vari settori e promuovere la costruzione di una comunità con un futuro condiviso basato sull’amicizia duratura, la solidarietà e il mutuo vantaggio.

Durante i colloqui con il presidente tagiko Emomali Rahmon in visita a Xian, nello Shaanxi, Xi ha osservato che le relazioni bilaterali si basano su una profonda storia comune, solide basi politiche, un ricco contenuto di cooperazione e un ampio sostegno pubblico.

Jinping ha inoltre evidenziato che gli sforzi delle due parti nella costruzione di una comunità di sviluppo e sicurezza comuni hanno fatto “progressi incoraggianti” negli ultimi quattro anni.

Da quando le due nazioni hanno stabilito relazioni diplomatiche nel 1992, le relazioni bilaterali sono cresciute da quelle di buon vicinato a un partenariato strategico e poi a un partenariato strategico globale.

Rahmon è arrivato a Xian mercoledì pomeriggio per una visita di stato e per partecipare al vertice Cina-Asia centrale. Inoltre, ha tenuto colloqui separati con il premier Li Qiang, Wang Huning, presidente del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, e il vicepresidente Han Zheng a Pechino mercoledì.

Cina e Kazakistan hanno annunciato mercoledì di sviluppare la cooperazione in diverse aree, tra cui economia, commercio, capacità produttiva, investimenti e settori emergenti come le energie rinnovabili. Il presidente Xi Jinping e il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev hanno raggiunto un accordo in tal senso durante i loro colloqui a Xi’an, nella provincia dello Shaanxi.

Le due nazioni hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui hanno concordato di promuovere la cooperazione nei trasporti per stabilizzare l’industria e le catene di approvvigionamento, comprese le misure per esplorare la costruzione di una terza linea ferroviaria transfrontaliera e la costruzione di nuovi porti di confine ferroviari.

Inoltre, entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di salvaguardare la sicurezza politica e di opporsi alle interferenze straniere negli affari interni delle due nazioni. Hanno anche concordato di rafforzare la cooperazione per prevenire le “rivoluzioni colorate”, ovvero le proteste popolari organizzate da attori esterni per destabilizzare il governo di un paese.

Tokayev è arrivato in Cina mercoledì per una visita di stato e per partecipare al vertice Cina-Asia centrale che si protrarrà anche giovedì e venerdì. Inoltre, mercoledì era il suo 70° compleanno, il che rende il leader il primo dell’Asia centrale ad arrivare a Xian per il vertice.