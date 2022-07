X Factor 2022, Francesca Michelin è la nuova conduttrice

Come ampiamente annunciato, sarà Francesca Michelin la nuova presentatrice di X Factor 2022. L’annuncio dopo l’uscita dei palinsesti autunnali rilasciati da Sky.

A dieci anni esatti dalla vittoria come concorrente, sarà Francesca Michelin a condurre la nuova edizione del talent di casa Sky. X Factor 2022 entra nei palinsesti autunnali ufficiali dell’emittente, che annuncia in conferenza stampa di presentazione la giovane, apertasi proprio con un’esibizione al pianoforte dell’artista.

Palinsesti Sky, Michelin nuova conduttrice di X Factor 2022

Sarà un ritorno a casa per Francesca Michelin. L’annuncio era già stato dato in maniera ufficiale alla fine dello scorso maggio. Sarà la cantante classe 1995 a condurre X Factor la prossima stagione, e durante la conferenza stampa tenuta da Sky in occasione della presentazione dei palinsesti autunnali, la giovane ha aperto l’evento con una sua esibizione al pianoforte.

La Michelin farà parte del dream tema del talent show insieme ai giudici, anche loro già ufficializzati e al lavoro da quale mese, Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico.

Le audizioni, per le quali i giudici sopracitati si sono già dati da fare nel corso della primavera, sono concluse e lo show è dunque pronto a decollare dal prossimo settembre. Lo ha annunciato Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming Sky, che ha parlato di un X Factor completamente rivoluzionato.

La vice presidente di Sky Italia ha svelato la forte volontà di avere nella squadra del talent anche Francesca Michelin, la quale inizialmente aveva pensato a una chiamata come giudice.

Ma come ha raccontato la stessa cantante, una volta ricevuta la proposta, non ci è voluto molto tempo per decidere. L’artista afferma di aver accettato in pochi minuti, tanta era la felicità e la voglia di calarsi in questo progetto.

X Factor 2022, torna anche il pubblico ai live

A due anni dall’inizio della pandemia, tornerà anche il pubblico durante i live, dopo essere già stato presente alle audizioni.

Il mondo della musica riparte anche da “il più grande talent show di ricerca musicale in Italia“, come è stato sottolineato dai vertici di Sky durante la conferenza stampa appena conclusasi.

La Michelin, a 10 anni dalla sua partecipazione nel 2012 all’età di 16 anni, è sembrata ai dirigenti la migliore scelta per la conduzione del programma, incarnando in pieno lo show. La possibilità per Francesca di vedere il tutto da una nuova prospettiva, e di porsi ai concorrenti come “Una sorella maggiore“.