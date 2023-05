Windows 11, Moment 3 si aggiorna: le novità per gli utenti

Windows 11: Moment 3 si aggiorna e porta con sé una serie di novità per gli utenti del sistema operativo. Ecco cosa c’è da sapere.

Microsoft ha recentemente annunciato numerose novità per il sistema operativo Windows 11 nell’ambito dell’evento Build 2023. Finalmente, queste funzionalità sono utilizzabili da tutti gli utenti dopo l’arrivo di un aggiornamento che risolve i problemi di alcune stampanti. Il giorno successivo è stato rilasciato l’aggiornamento KB5026446, anche conosciuto come Moment 3, che rappresenta un’anteprima molto interessante in vista del Patch Tuesday del mese di giugno 2023.

Windows 11, arriva un nuovo aggiornamento di Moment 3

Sebbene l’aggiornamento con il codice KB5026446 sia considerato una patch di anteprima, Microsoft sta spingendo la sua installazione attraverso il download e l’installazione automatici.

Non è necessario nemmeno verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti, poiché il sistema operativo li scarica appena sono disponibili per Windows 11 22H2, apportando così un totale di 22 modifiche e correzioni, introducendo – nel contempo – nuove funzionalità. Le caratteristiche più importanti di questo nuovo aggiornamento

Tra le caratteristiche principali di questo aggiornamento si annoverano i badge degli account presenti nel menu Start, un supporto esteso per il chip di sicurezza Microsoft Pluton sui sistemi AMD e nuove funzionalità di accessibilità per i contenuti audio. Inoltre, grazie alla partnership con Samsung Galaxy e Intel, l’aggiornamento introduce lo standard Bluetooth Low Energy Audio. Alcuni bug relativi alla riproduzione audio, alla stampa su stampanti multifunzione e ad alcuni problemi tecnici minori, come le tastiere touchscreen, sono risolti con le opportune correzioni.

Tuttavia, per accedere a tutte le novità, è necessario effettuare l’aggiornamento della configurazione di Windows. Dopo aver scaricato automaticamente l’aggiornamento KB5026446, Windows 11 richiede di abilitare l’impostazione Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili.

Tale passaggio può essere messo in atto tramite Impostazioni>Windows Update. Nel prossimo futuro, dovrebbe essere introdotto il supporto nativo a file RAR e ZIP, grazie al progetto open source Libarchive.

Ulteriori miglioramenti del nuovo aggiornamento