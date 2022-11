Wilma Goich, quanto guadagna al giorno al GF Vip? Rivelato il compenso

La cantante Wilma Goich è una dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione del Gf Vip. Ecco il suo cachet per il reality.

Lo scorso 19 settembre, su Canale 5, ha preso il via la settima edizione del Grande Fratello Vip e in in quasi tre mesi di reality sono accadute tantissime vicende che hanno emozionato e fatto infastidire il pubblico.

Una di queste, che si è sviluppata nelle prime settimane è il trattamento riservato a Marco Bellavia da parte di alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip che ha portato a dei provvedimenti da parte della redazione.

Wilma Goich: ecco quanto guadagna la cantante per la sua partecipazione al Gf Vip 7

Bellavia, ha avuto un crollo emotivo, dovuto ad un suo problema di salute, e molti suoi inquilini invece di sostenerlo gli hanno detto delle parole poco carine nei suoi confronti a tal punto da creare una vera e propria rivolta.

Sul web, in molti hanno chiesto la squalifica di tanti concorrenti all’interno del reality ma questa è arrivata soltanto per Ginevra Lamborghini in quanto ha detto una frase che inneggiava al bullismo.

Per altri vipponi, invece è stato dato un televoto flash che ha visto l’eliminazione di Giovanni Ciacci, tra i più in vista durante lo scontro con Bellavia per via delle sue esternazioni.

Tra questi però non è stata inserita Wilma Goich, che sembra essere stata risparmiata dagli autori, nonostante sia stata una delle concorrenti ad aver detto delle parole del tutto inadeguate nel contesto, nei confronti di Bellavia.

Nelle settimane successive, la donna è stata spesso immune dal televoto per via di essere una delle concorrenti preferite da parte degli inquilini in casa e quindi non è potuta passare sotto il giudizio del pubblico.

Questo fino a giovedì 10 novembre, quando la donna è risultata una delle più nominate da parte degli inquilini in casa e dovrà scontrarsi al televoto con Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e George Ciupilan.

La cifra pattuita per prendere parte al reality

Durante la sua permanenza all’interno della casa, Wilma si è scontrata più volte con Nikita Pelizon, ad oggi la preferita del pubblico, e in particolare per via di un episodio legato ad un bicchiere di vino.

Secondo la cantante, la ragazza, avrebbe bevuto un bicchiere destinato a lei senza chiedere se poteva farlo e questo ha scatenato l’ira della Goich che l’ha accusata di essere una gran maleducata.

Ora tocca al pubblico decidere se salvare Wilma o preferire gli altri tre concorrenti al televoto con lei e spedirla a casa e scoprire se, una volta eliminata, sia proprio lei ad avere il biglietto di ritorno.

In molti però, data la fama della cantante e la sua età, si sono chiesti come mai la donna ha deciso di prendere parte ad una trasmissione del genere e di mettersi in gioco dopo anni di carriera.

La risposta arriva direttamente da Dagospia che ha svelato il cachet che la donna percepisce per la sua partecipazione all’interno del reality più famoso di Canale 5, nella sua versione Vip.

Secondo il sito internet, Wilma percepirebbe ogni settimana di permanenza all’interno della casa, ben 9 mila euro, e quindi fino ad oggi 81 mila euro che andranno ad aumentare se la donna riuscirà a continuare il suo percorso all’interno del reality.