“William mi ha alzato le mani”, caos in casa reale inglese: la gravissima accusa

Arriva la grande accusa nei confronti di William e il terremoto a Palazzo Reale è solo all’inizio. Il futuro Re gli ha alzato le mani.

Accade tutto in un attimo e se prima c’è pace e serenità, dopo un momento ci si ritrova con il grande terremoto annunciato. Da quando Harry è andato via dal Palazzo per raggiungere Los Angeles, i rapporti con i suoi familiari sono freddi e decisamente negativi. Una volta indossavano almeno una maschera per il pubblico e gli eventi, ma oggi è tutto cambiato. Emerge che William abbia dato prova di essere un uomo diverso da come tutti immaginiamo, arrivando addirittura ad alzare le mani nei confronti di qualcuno di molto importante.

Rottura e terremoto a Palazzo Reale

Da quando la Regina Elisabetta ha lasciato questo mondo, la Famiglia Reale si è come spezzata in due. Harry ricorda moltissimo sua mamma Lady Diana, pronto a ribellarsi e rendere al sua vita il più normale possibile.

William, erede al trono, segue il protocollo ed è seguito in questo da sua moglie Kate Middleton e dai tre figli. Non sono tempi facili a Palazzo Reale dopo l’uscita del docu-film di Netflix e con l’imminente uscita di Spare, l’autobiografia del Principe Harry avvolta nel mistero.

I media inglesi stanno già iniziando a dare degli spoiler in merito al libro e il secondogenito di Lady Diana e Re Carlo III, con alcune rivelazioni che lasciano l’amaro in bocca. Ovviamente, le copie del libro Spare saranno acquistate in pochissimo tempo dai più curiosi per capire e conoscere i retroscena della Famiglia Reale tra le più discusse e famose al mondo.

Su Netflix, Harry e Meghan hanno spiegato il motivo per la quale abbiano voluto abbandonare l’Inghilterra e lo status reale. Il Principe ha voluto cavalcare l’onda secondo alcuni, mentre altri hanno evidenziato sia Meghan la vera artefice di tutto.

Comunque siano andate le cose, dietro a tutto questo c’è una strategia di marketing studiata a tavolino per il lancio dell’autobiografia la prossima settimana.

Harry ha espresso un concetto che sta facendo il giro del mondo:

“Rivoglio indietro mio padre e mio fratello”

Ma alcune anticipazioni del libro potrebbero non portare più la pace all’interno di questa famiglia, Reale e turbolenta.

William ha alzato le mani su Harry? La rivelazione

Sembra proprio che The Guardian sia in possesso di una copia del nuovo libro del Principe Harry, per questo motivo avrebbe raccontato in anteprima quando accaduto dopo i funerali del Principe Filippo.

Carlo III avrebbe detto ai suoi due figli di non rendere “miserabili” i suoi ultimi anni, ma di lavorare in maniera armoniosa e compatta. Ma i rapporti tra i due fratelli erano già molto tesi e freddi, soprattutto dopo l’arrivo di Meghan Markle all’interno della Famiglia Reale.

Forse, l’ex attrice americana non è mai del tutto piaciuta a William e questo non ha fatto altro che allontanare i due fratelli che si erano promessi l’eternità. Tutto questo avrebbe portato ad uno scontro fisico, infatti William avrebbe alzato le mani sul fratello.

The Guardian si riferisce ad un episodio del 2019 nella casa di Harry a Londra. William si sarebbe recato dal fratello per parlare di una serie di cose, tra cui il rapporto con la stampa e il comportamento da adottare. Il futuro Re avrebbe descritto Meghan come una persona poco educata e molto difficile.

Secondo il racconto, William gli avrebbe alzato le mani prendendo fratello per il collo sbattendolo a terra:

“Sono atterrato sulla ciotola del cane che è andata in frantumi sotto la mia schiena ferendomi. Sono rimasto disteso per qualche istante, poi mi sono rialzato e ho chiesto a William di andarsene”

I due poi si sarebbero chiariti in seguito e William ha chiesto che questo episodio non venisse mai raccontato a nessuno. Meghan si sarebbe accorta in seguito di tutto, vedendo le ferite sul corpo del marito. Tutto questo è vero ed è stato raccontato da Harry sulle pagine di Spare? Non resta che attendere conferma.