William e Harry, ecco perché non si sopportano: c’entra Kate Middleton  

Se si parla di William e Harry, non possiamo non mettere in evidenza l’odio che corre tra di loro e che sembra avere delle ragioni ben precise.

Come la maggior parte di noi saprà tra la coppia William e Kate e quella Harry e Meghan non corre certo buon sangue, anzi.

Dunque i principi del Galles e i Duchi del Sussex sembrano essere sempre più lontani e alla base dell’astio che lega i due fratelli potrebbe esserci qualcosa che non tutti sanno. Per sapere cosa, continuate a leggere qui di seguito.

La MegExit e tanto altro

La Royal Family nell’ultimo periodo è stata dominata da varie vicissitudini come quella che è definita la MegExit. Di cosa parliamo?

Della fuga di Meghan Markle e Harry in California. Proprio per questo motivo sono rimasti sotto l’occhio del ciclone nonostante fosse morta la regina Elisabetta.

Una morte questa che ha sicuramente portato il suo, se si parla di resa dei conti. Come sappiamo la corona è stata data a Re Carlo III, il quale, nonostante abbia augurato al secondogenito le miglior cose, nei fatti lo ha estromesso dai vari affari.

Questo ha avuto sicuramente delle ripercussioni e anche i figli di Harry e Meghan ne hanno risentito. Parliamo di Archie e Diana, che di conseguenza sono stati privati del titolo di Altezza Reale.

Nonostante in futuro potranno salire sul trono, non usufruiranno di altri “ benefici”. Per fare un esempio pratico, non potranno avere la scorta.

William e Harry: cosa c’è alla base della rottura?

Come abbiamo già accennato, i fratelli William e Harry e le loro liti sono ormai di dominio pubblico. E’ già da un paio di anni che sono nate le loro tensioni.

Pensiamo a quando il secondogenito paragonò la compagna alla madre Lady Diana per il loro comportamento e il tutto attraverso la stampa. Tutto questo fece molta rabbia al fratello maggiore William.

Ad accendere ancora di più il fuoco esistente sicuramente sono stati proprio i tabloid di Londra che hanno parlato delle tensioni esistenti tra Meghan Markle e Kate Middleton. Ma quando è avvenuta la rottura, quella definitiva? Nel bel mezzo di un’intervista che è stata rilasciata dai Duchi a Oprah Winfrey: proprio durante questa intervista volarono delle parole a discapito della Famiglia Reale.

Ma sembra esserci anche dall’altro sotto, sapete? Secondo voci insistenti, sembra che l’astio che lega i due principi abbia radici lontane, ovvero parliamo dell’anno 2003. Sembra infatti che Harry in quel periodo avesse dei rapporti molto stretti con Kate.

Stiamo parlando dei primissimi anni di fidanzamento di William e la la Middleton. Quando parliamo di rapporti stretti, ci riferiamo a un rapporto intimo che però non è stato mai chiarito veramente. Forse è proprio questa la ragione dell’astio che esiste tra i due fratelli, non credete anche voi?

Cosa succederà?

Partendo da questi presupposti è molto difficile pensare a una riappacificazione all’interno della Famiglia Reale.

E non solo per questo: sembrano esserci in ballo ben due progetti dei Duchi che ruberanno la scena nei mesi che verranno. A tal proposito vi sveliamo che ad inizio dell’anno prossimo sarà in uscita l’autobiografia del secondogenito di Lady Diana.

Questo è il primo progetto. E se ci fossero delle rivelazioni choc da parte sua? Aspettiamoci di tutto. Per quanto riguarda il secondo progetto, si parla della sua uscita che dovrebbe avvenire nel 2023.

Parliamo di un documentario sui Duchi che potrete vedere su Netflix. In esso si porrà una certa attenzione ai Duchi e nello specifico al periodo che precede la loro decisione di lasciare Londra. Anche qui potrebbero esserci dei colpi di scena non indifferenti.

Restate connessi dunque!