Wijnaldum-Roma, siamo ai dettagli!

Una Roma scatenata sul mercato, dopo l’arrivo di Dybala i giallorossi si preparano a piazzare il colpo Georginio Wijnaldum che arriverà dal Paris Saint-Germain con la formula del prestito con obbligo di riscatto



Il centrocampista olandese ha dato la sua disponibilità al trasferimento in giallorosso e la fumata bianca è attesa nelle prossime ore quando il Paris-Saint Germain darà l’ok definitivo per il passaggio di Wijnaldum nella capitale.

L’esperienza del classe ’90 sotto la Tour Eiffel è stata deludente ed i parigini si sono proposti di pagare parte dell’ingaggio al calciatore pur di liberare uno spazio importante all’interno della rosa del nuovo allenatore Christophe Galtier.

I tifosi giallorossi continuano a sognare per una Roma veramente scatenata sul mercato, l’ingresso dell’olandese stravolge totalmente un centrocampo che potrà contare anche su Nemanja Matic in una stagione dove la Roma si prepara al definitivo salto di qualità.

Wijnaldum vicino alla Roma

Manca ormai solo l’ufficialità ma Georginio Wijnaldum può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Roma.

I giallorossi hanno trovato un accordo con il giocatore e stanno sistemando gli ultimi dettagli con il club parigino che si è proposto di partecipare al pagamento dell’ingaggio del calciatore.

Dopo gli arrivi di Matic e Dybala dunque, Mourinho si prepara ad accogliere a Trigoria un altro grande calciatore che ha fatto la storia del Liverpool vincendo anche una Champions League con Jurgen Kloop.

La società giallorossa sta cercando di accontentare tutte le richieste dell’allenatore che ora è pronto a far fare il definitivo salto di qualità alla propria squadra dopo averla portata a vincere l’ultima edizione della Conference League.

Il calciatore olandese aumenta sensibilmente il tasso tecnico e qualitativo della rosa per una Roma che ora ha l’obiettivo minimo di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League in un campionato che si preannuncia molto competitivo per le posizioni di vertice della classifica.

Sale intanto l’attesa per il grande evento di stasera dove la società capitolina presenterà ufficialmente Paulo Dybala ai suoi tifosi nella suggestiva cornice del Colosseo quadrato nella zona Eur della città.

Manca sempre meno all’inizio della stagione ed i tifosi della Roma sognano di vedere presto Georginio Wijnaldum con la maglia giallorossa.

Nelle ultime ore inoltre, la società sta trattando anche Eric Bailly, difensore esperto ormai in uscita dal Manchester United che potrebbe rinforzare il reparto difensivo di Jose Mourinho facendo coppia con Mancini e Smalling.