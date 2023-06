Wi-Fi lento, la colpa è la sua: presente in ogni casa | Succhia tutto il segnale

A causa di alcuni oggetti che possono ostacolare il segnale, il Wi-Fi può risultare più debole del dovuto. Vediamo quale, in particolare, ostacola più degli altri.

Connettersi al Wi-Fi in casa è possibile grazie ad un router o modem che si collega sia alla linea telefonica che alla corrente.

Perché il Wi-Fi è lento?

Ci possono essere diverse ragioni per cui il segnale Wi-Fi risulta debole. Ecco alcune possibili cause. La prima è la distanza dal router. Se ti trovi lontano dal router Wi-Fi, il segnale può essere attenuato. Prova a spostarti più vicino al router per migliorare la ricezione del segnale.

Alcuni dispositivi elettronici, come telefoni cordless, forni a microonde o altri router Wi-Fi nelle vicinanze, possono causare interferenze e influire sulla qualità del segnale. Cerca di posizionare il router lontano da tali fonti di interferenza.

Se dovessero esserci molti router Wi-Fi nelle vicinanze che utilizzano lo stesso canale, potrebbe verificarsi una congestione del segnale. Prova a cambiare il canale del tuo router nelle impostazioni di configurazione per ridurre l’interferenza.

Inoltre, è necessario assicurarsi che il firmware del router sia aggiornato all’ultima versione disponibile. Gli aggiornamenti del firmware possono spesso migliorare le prestazioni del router, inclusa la potenza del segnale Wi-Fi.

In alcuni casi, il router potrebbe avere problemi hardware che causano una debolezza del segnale. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire o riparare il router.

Anche degli ostacoli fisici possono rendere debole il segnale Wi-Fi, in particolare un oggetto che abbiamo tutti in casa. Vediamo quale.

L’oggetto a cui prestare attenzione

La posizione in cui viene messo il router è fondamentale per far sì che il segnale sia potente. In particolare, il router va messo in alto e lontano da armadi o librerie. Le librerie, infatti, se dovessero essere stracolme di volumi, potrebbero ostacolare il segnale rendendolo più debole.

Un altro oggetto che ostacola il segnale rendendolo debole è un altro e no, non si tratta ne di un elettrodomestico ne di un dispositivo elettronico. Stiamo parlando degli specchi che possono essere presenti in casa anche in diverse quantità. Basti pensare allo specchio a figura intera per controllare i nostro outfit, ad esempio, nel corridoio. Oppure quello piccolo sulla specchiera per potersi truccare. Insomma, gli specchi possono interferire con il segnale Wi-Fi rendendolo più debole.

Ciò accade perché lo specchio è composto da uno strato di metallo che, benché sia molto sottile, può interferire con il segnale. Più lo specchio è grande più interferirà con il segnale.

La distanza ottimale tra router e specchi è di un metro e mezzo. Dopo aver provato tutti questi accorgimenti e stratagemmi ci ringrazierai perché il tuo segnale sarà molto più forte permettendoti di lavorare, navigare, svagarti in tranquillità grazie ad una rete internet potente e senza lentezze dovute ad ostacoli banali eppure importanti.