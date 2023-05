Whoopi Goldberg smentisce la tesi dell’incidente di Harry e Meghan

Alcuni giorni fa la coppia è rimasta vittima di un incidente. A smentire la tesi di Harry e Meghan, tuttavia, sono stati in molti. Ultima in ordine di tempo anche l’attrice Whoopi Goldberg, durante il suo show quotidiano The View. L’artista ha sostenuto come l’ipotesi di un inseguimento per le strade di New York non sia realistica, in quanto il traffico soprattutto nella zona centrale della metropoli non consentirebbe alta velocità o manovre simili. Un’altra batosta, per i duchi del Sussex, che nei giorni scorsi non avrebbero ricevuto il sostegno sperato, men che meno da parte, a quanto pare, della Famiglia Reale.

Martedì scorso i duchi del Sussex, Harry e Meghan, sono stati vittime, a quanto ha riferito il loro portavoce, di un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche: la coppia, a bordo di un taxi, sarebbe stata inseguita per due ore dai paparazzi, e avrebbe rischiato grosso. Peccato che questa tesi sia stata smentita da più persone, incluso il conducente della vettura e la polizia di New York, città dove sarebbe avvenuto il fatto. Ora, ad aggiungersi al coro degli scettici, arriva anche l’attrice Whoopi Goldberg. Durante la trasmissione The View, che la vede tra le protagoniste, l’artista americana ha dichiarato di ritenere improbabile quanto accaduto alla coppia, in quanto il traffico della metropoli non permetterebbe inseguimenti, al contrario di quanto potrebbe invece avvenire a Los Angeles.

Harry e Meghan, Whoopi Goldberg scettica sulla dinamica dell’incidente dei duchi del Sussex. La sua opinione durante la recente puntata di The View

Whoopi Goldberg si unisce all’ormai nutrito gruppo di persone che hanno manifestato dubbi sulla dinamica dell’incidente in cui sarebbero stati coinvolti Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, i duchi del Sussex. Stando a quanto riferito dal loro portavoce, martedì sera, dopo aver partecipato al gala Foundation for Women, durante il quale Markle ha ricevuto un premio, la coppia sarebbe stata inseguita per due ore da un gruppo di paparazzi.

Un incidente, stando all’addetto stampa, che avrebbe potuto diventare “catastrofico”, ma che è stato smentito da più parti, a partire dall’autista del taxi dove i due si trovavano in compagnia della madre dell’attrice, Doria Ragland. “New York è la città più sicura del mondo. Vicini alla catastrofe? Non credo che sia vero. Penso sia tutto esagerato. I paparazzi sono sbucati dal nulla e hanno cominciato a scattare fotografie. Harry e Meghan erano un po’ nervosi. I paparazzi hanno cominciato ad inseguirci. Non credo che ci sarebbe stato un incidente perché non c’è mai molto traffico di notte” ha dichiarato l’uomo.

Non solo, ma anche la polizia newyorkese ha smentito tutto, dichiarando che la coppia è giunta a destinazione senza che ci fossero feriti, incidenti e collisioni. I Sussex hanno anche richiesto all’agenzia di stampa Backgrid di avere gli scatti relativi all’inseguimento, ma hanno ricevuto in risposta un “due di picche”: “In America, come sicuramente saprete, la proprietà appartiene al proprietario: i terzi non possono semplicemente pretendere che venga loro consegnata, come forse possono fare i re”.

Adesso, a ridimensionare quanto successo arriva anche l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg, da tempo volto della trasmissione The View, la quale durante una puntata ha spiegato quanto la narrativa dell’incidente da parte dei duchi sia inverosimile: “Penso che le persone di New York sappiano che se fosse possibile avere inseguimenti in macchina arriveremmo tutti in tempo ai nostri appuntamenti – ha detto l’artista nel corso del programma – Penso che il loro portavoce abbia fatto riferimento a qualcosa a cui generalmente faresti riferimento a Los Angeles. È lì che puoi muoverti ad alta velocità. Semplicemente non funziona così a New York”.

Incidente dei duchi del Sussex, nessuna replica da parte della Famiglia Reale inglese

A stupire molti degli appassionati di questioni reali, è stato il silenzio da parte dei Windsor, che a quanto pare non hanno ritenuto necessario contattare la coppia, uscita dai membri “attivi” della Famiglia Reale ormai da più di tre anni.

A quanto pare, né Re Carlo III, padre di Harry, né tantomeno William, fratello e Principe del Galles, hanno pensato fosse successo qualcosa di talmente grave da richiedere il loro intervento.

Il silenzio da parte della Royal Family dice molto sui rapporti ormai gelidi tra i Windsor e i Sussex, ai quali non sembra essere giunto nemmeno un augurio per il loro anniversario di nozze.

Una freddezza nata in seguito all’intervista rilasciata dai due ad Oprah Winfrey, al documentario Netflix e soprattutto alla pubblicazione dell’autobiografia di Harry, Spare, uscita lo scorso gennaio e che ha suscitato un vero polverone.

Il secondogenito di Carlo e Diana ha usato parole a dir poco crudeli, non solo nei confronti del fratello maggiore e della consorte Kate, ma anche verso Camilla, nuova Regina e grande amore del padre, dipinta come perfida e pericolosa.