Whoopi Goldberg: ancora scuse per le sue parole sull’Olocausto

L’attrice Whoopi Goldberg ha nuovamente chiesto scusa per alcune frasi offensive nei confronti degli ebrei e dell’Olocausto. Ecco cosa ha detto per la seconda volta in poco tempo.

Il lupo perde il pelo ma non il vizio, dicevano, ed è proprio così per Whoopi Goldberg, l’attrice premio Oscar che ha fatto un’altra gaffe parlando dell’Olocausto.

La star è tornata a parlare della questione durante una nuova intervista, tornando poi sui suoi passi per scusarsi delle sue parole e per ribadire il fraintendimento. Ecco cosa ha detto.

Whoopi Goldberg sull’Olocausto: “Non era una questione di razza”

L’attrice Whoopi Goldberg torna a parlare dell’Olocausto, dopo la prima gaffe fatta lo scorso gennaio.

La star, infatti, a inizio anno aveva già detto che secondo lei la deportazione e la tragedia avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale in Europa è stata solo una questione “tra bianchi”.

Ora, durante un’intervista concessa al Sunday Times, per presentare il film “The Till”, ha ribadito il suo pensiero sulla questione dicendo che l’Olocausto non era una questione di razza.

Ricordatevi chi hanno ammazzato per primi. Non ammazzavano per via della razza, ma gente che consideravano difettosa mentalmente. Poi presero quella decisione

Quando poi il giornalista le ha ricordato che i nazisti consideravano gli ebrei una vera e propria razza a parte, la Goldberg ha detto che in realtà secondo lei erano gli oppressori a dire loro chi erano, ma in realtà non li discriminavano in base alla loro etnia.

Lo facevano anche con i neri. Ma questo non cambia il fatto che non puoi individuare un ebreo per strada. Puoi individuare me, ma non loro. Questo è quanto volevo dire

Parole che hanno fatto subito discutere, che sono state criticate dall’opinione pubblica e definite scorrette e soprattutto poco rispettose per i milioni di ebrei che hanno perso la vita durante l’Olocausto.

Le scuse pubbliche dell’attrice

Poche ore dopo l’uscita dell’intervista, Whoopi Goldberg si è ritrovata a chiedere scusa per ciò che ha detto, proprio come lo scorso gennaio.

In una dichiarazione rilasciata alla rivista Variety, la star ha infatti chiesto scusa, dicendo che le sue parole sono state fraintese e che le sue intenzioni non erano per nulla offensive.

Ho cercato di trasmettere al giornalista quello che avevo detto e perché. […] Non è mai stata mia intenzione offendere soprattutto dopo aver parlato e sentito persone come rabbini e vecchi e nuovi amici

Whoopi dice di essere disposta ad ascoltare le critiche e si scusa sinceramente ancora una volta, ribadendo che le sue intenzioni erano solo critiche nei confronti di ogni discriminazione.

Inoltre, l’attrice di Hollywood ha dichiarato di essere apertamente contro l’antisemitismo e che è sempre stata dalla parte del popolo ebraico e di tutte le minoranze.

Il mio sostegno per la comunità ebraica non ha mai vacillato e non vacillerà mai

Dopo questo ennesimo episodio, Whoopi Goldberg avrà imparato a stare attenta alle sue parole? Staremo a vedere, intanto sono ancora molte le critiche che si stanno rivoltando contro di lei, anche sul web.

Per Whoopi saranno giorni difficili, ma la bufera presto passerà, o almeno si spera.