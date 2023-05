WhatsApp smetterà di funzionare su 49 dispositivi: ecco quali sono

WhatsApp non supporterà più 49 dispositivi, in quanto obsoleti. Ecco la lista completa da consultare per capire se il vostro device è incluso.

WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, con milioni di utenti che la usano ogni giorno per comunicare con amici e familiari. Tuttavia, ci sono alcune brutte notizie per i proprietari di alcuni dispositivi: WhatsApp smetterà presto di funzionare su 49 modelli. In questo articolo scopriremo quali sono questi dispositivi e cosa si può fare se il nostro smartphone rientra in questa lista nera.

WhatsApp, l’app più usata al mondo per chattare

WhatsApp è diventata l’app di messaggistica istantanea più usata al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi mensilmente. Grazie alla sua semplicità d’uso e alle sue numerose funzionalità, WhatsApp si è affermata come uno strumento indispensabile per la comunicazione quotidiana.

L’app permette di inviare messaggi testuali, vocali o video in modo facile e veloce. Consente anche di creare gruppi per comunicare con più persone contemporaneamente e di effettuare chiamate vocali o video in ogni parte del mondo.

Non solo: WhatsApp ha introdotto anche alcune nuove funzioni negli ultimi anni: tra queste, l’opzione per inviare pagamenti o le chat criptate end-to-end che garantiscono un maggior livello di sicurezza durante la conversazione.

WhatsApp smetterà di funzionare su 49 dispositivi

In generale, WhatsApp ha fatto un passo importante per garantire ai suoi utenti la migliore esperienza possibile.

Anche se potrebbe essere frustrante dover abbandonare il proprio dispositivo preferito, è necessario aggiornarsi e acquistare dispositivi più moderni per continuare a utilizzare l’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo.

Siamo sicuri che molti degli utenti coinvolti in questo cambiamento troveranno una soluzione adeguata e continueranno ad utilizzare WhatsApp senza problemi.

In ogni caso, ricordate sempre di tenere d’occhio gli aggiornamenti dell’app e le notifiche relative al supporto dei dispositivi, al fine di non perdere i propri dati o interrompere le conversazioni importanti con amici e familiari.

WhatsApp smetterà di funzionare su 49 dispositivi ma non lasciatevi scoraggiare: ci sono comunque molte opzioni disponibili qualora non vogliate cambiare il vostro smartphone o tablet preferiti.

La lista dei 49 dispositivi sui quali l’app non funzionerà più

WhatsApp ha deciso di non supportare alcuni modelli obsoleti che non rispondono più ai suoi criteri di sicurezza e funzionalità.

Ecco la lista completa dei dispositivi che non saranno più supportati a partire da a partire dal 31 dicembre 2023:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Se possiedi uno smartphone che non sarà più supportato da WhatsApp dall’anno prossimo, le opzioni sono poche.

Sostituirlo con un dispositivo più recente e compatibile o cercare un’app alternativa per continuare a comunicare con i tuoi contatti.

Se cercate un’alternativa all’app di messaggistica WhatsApp, ci sono diverse opzioni da considerare come Telegram, Signal, Viber o Messenger.

Queste app sono disponibili per dispositivi iOS e Android e richiedono requisiti hardware più basici, rispetto a quelli di WhatsApp.

È importante eseguire il backup delle chat di WhatsApp prima del 31 Dicembre 2023, in modo da non perdere conversazioni e media.