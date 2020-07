Importante rivoluzione nella galassia WhatsApp: il prossimo aggiornamento porta con sé una delle novità più attese dagli utenti, probabilmente una delle più richieste di sempre.

Continua a leggere

Continua a leggere

WhatsApp: la grande novità in arrivo

Grande novità in arrivo in casa WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea tra le più diffuse al mondo. Con il prossimo aggiornamento, come rivelato dal portale Wabetainfo.com, si introdurrà un’importantissima possibilità per i suoi milioni di utenti.

Si tratta dell’utilizzo su dispositivi multipli – ben 4, stando alle anticipazioni sui nuovi orizzonti della piattaforma – sia su smartphone che su pc.

Continua a leggere

Continua a leggere

Leggi anche C-Face, nasce la mascherina smart che traduce in 8 lingue

È un interessante sviluppo che arriva con la versione Beta 2.20.196.8 per Android, vestito sotto forma di nuova funzione (accessibile direttamente dal menù dell’app) che consentirà di associare un singolo account a 4 device differenti. I programmatori starebbero lavorando per creare un’interfaccia utile a gestire tutti i dispositivi collegati all’app (di cui sarà possibile anche verificare ora e data dell’ultimo accesso per singolo device).

Dal multidispositivo alla ricerca avanzata

L’apertura all’opzione multidispositivo non sarebbe la sola chicca per gli amanti di WhatsApp. Sempre dalle anticipazioni sulla nuova veste dell’app, infatti, emerge lo sviluppo della modalità “Ricerca Avanzata”.

Continua a leggere

Attraverso questa funzione, che attivata dovrebbe restituire i risultati per i campi Foto, Video, Link. Gif, Audio e Documenti, sarà possibile affinare l’individuazione e la selezione di contenuti specifici scambiati via Whatsapp, in entrata o uscita.

Continua a leggere

Per vedere tutto questo sul proprio dispositivo, però, sarà necessario ancora qualche mese di attesa. La tempistica di rilascio dell’aggiornamento, nella sua confezione definitiva e compiuta, non è ancora nota ma le novità dovrebbero sbarcare tra le impostazioni entro il 2020.

Continua a leggere