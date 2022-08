WhatsApp, novità in arrivo: uscita dai gruppi in incognito e status nascosto

By

L’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, ha confermato che ci saranno a breve delle novità per gli utenti. Sarà infatti possibile uscire dai gruppi in maniera incognita e attivare l’opzione “online nascosto”.

Gli utenti della più famosa app di messaggistica al mondo sono in attesa di scoprire fino in fondo tutte queste novità. Mark Zuckerberg, attuale amministratore delegato di Meta ha confermato che ci saranno ben tre inedite novità per la piattaforma.

Tutte permetteranno fin da subito di aumentare la possibilità di proteggere in maniera più efficace la privacy degli utenti. Vediamo insieme quali sono queste imminenti novità e cosa cambierà per gli utenti che utilizzano costantemente questa app.

WhatsApp: un’app per tutti

A quanto pare a breve ci saranno delle novità su WhatsApp che da sempre è una delle app più scaricate. Usata sia dai grandi che dai più giovani, WhatsApp permette di collegare persone da diversi luoghi del mondo.

Con questa app infatti si può chattare con una o più persone creando dei gruppi, avviare chiamate o videochiamate anche con più utenti contemporaneamente e condividere, con delle storie dalla durata di 24 ore, foto e video con i propri contatti telefonici.

Insomma permette di essere sempre connessi con i nostri amici in qualsiasi momento della giornata. Quella di whatsapp infatti è attualmente una delle app più scaricate al mondo.

A quanto pare Mark Zuckerberg ha annunciato tre novità per la piattaforma che andranno a tutelare maggiormente la privacy degli utenti. Elemento fondamentale e non trascurabile quello della privacy dei dati.

Le novità su WhatsApp

Le tre novità riguardanti la famosa applicazione di messaggistica e non solo riguardano la tutela dei dati personali. Infatti sarà possibile a quanto pare non permettere agli altri utenti di sapere se si è online.

Sarà quindi possibile occultare questa informazione dalle impostazione una volta aggiornata l’app. Le novità non finiscono qui però, infatti sembrerebbe che a breve si potrà abbandonare i gruppi senza che gli altri membri lo sappiano attraverso il classico messaggio che appare nella chat.

Infine, ma non per ultimo, sarà vietato agli utenti scattare degli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta. Queste sembrerebbero essere le tre grandi novità sul tavolo.

A comunicare il tutto è stato proprio Zuckerberg su Facebook scrivendo: “Sono in arrivo nuove funzionalità per la privacy su WhatsApp”. Ha poi continuato il post elencando e spiegando queste novità per gli utenti. Ha infine spiegato che tutte queste modifiche serviranno a proteggere i messaggi degli utenti.