WhatsApp, non ignorare questo particolare: stanno spiando la tua conversazione

By

Esiste un modo per scoprire se qualcuno sta spiando le nostre conversazioni su WhatsApp. Ecco cosa non bisogna mai ignorare.

Nel mondo di oggi tutti quanti noi non possiamo fare a meno dei nostri cellulari e specie delle app di messaggistica che ci facilitano l’interazione con i nostri parenti e amici e comunicare anche cose molto importanti.

Fino a una decina di anni fa, nessuno di noi avrebbe mai pensato che avremmo avuto modo di poter inviare foto, posizione, vocali e anche documenti sfruttando il nostro cellulare e un’app gratuita.

WhatsApp: ecco come scoprire se qualcuno sta spiando le nostre conversazioni

Inizialmente, questa era a pagamento ma dopo qualche anno è stata resa fruibile a tutti quanti senza alcun problema e costo aggiuntivo se non quello del proprio traffico di cellulare per la connessione.

Stiamo parlando di WhatsApp, che attualmente fa parte del gruppo Meta, di proprietà di Mark Zuckerberg, ideatore di Facebook e di cui gruppo fa parte anche il social network Instagram.

Tutti quanti noi, utilizziamo WhatsApp per messaggiare con chiunque e a volte accade che anche importanti colloqui vengono realizzati su quest’app tramite videochiamata o anche prenotazioni di ristoranti e servizi.

Ma bisogna stare molto attenti all’uso di quest’app, perché gli hacker sono sempre dietro l’angolo e molto spesso capita che ci arrivi un messaggio da parte di un numero sconosciuto.

In questo caso, se non c’è una foto profilo o se ci rendiamo conto che quella usata non sembra reale, evitiamo di rispondere in quanto potrebbe essere un virus che permetterà agli hacker di entrare nel nostro telefono.

Così, non solo entreranno in possesso delle nostre informazioni ma potrebbero leggere le nostre conversazioni su WhatsApp e tutte le confidenze e i segreti svelati ai nostri amici potrebbero non essere più tali.

Inizialmente, c’era un controllo più ferrato su questi episodi, ma adesso per via di alcuni vincoli dovuti alla legge a tutela della privacy le forze dell’ordine possono agire solo sotto segnalazione e in caso di indagini permesse dal prefetto.

Il dettaglio da non sottovalutare

Ma esiste un dettaglio particolare che ci deve far avere gli occhi ben aperti e pensare che qualcuno potrebbe star spiando le nostre conversazioni e questo ha a che fare con una notifica che appare sul nostro cellulare.

Quando colleghiamo l’app al pc, e utilizziamo WhatsApp Web, sul nostro dispositivo cellulare ci apparirà una notifica che conferma che il pc si è collegato in modo perfetto all’app.

Questa potrebbe apparire anche quando qualcun altro si collega al nostro WhatsApp e se questo accade possiamo disconnetterci dal dispositivo sconosciuto ed evitare che il nostro spione legga le nostre conversazioni.

Ci sono molte app che permettono di proteggere il telefono da questi episodi ma bisogna stare attenti a non rispondere a messaggi che possono essere ingannevoli, come quello dove si richiedere di cliccare su un link.

A volte, il messaggio arriva da un numero sconosciuto che si finge di essere un nostro parente che ha chiesto soccorso ad una persona gentile e che ha bisogno di un codice da leggere aprendo il link.

In questo caso, è sempre meglio chiamare la persona citata e accertarsi che non sia una truffa come nel 90% dei casi accade.