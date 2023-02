Come leggere i messaggi WhatsApp ormai cancellati, scaricando un’app di terze parti presente sul Google Play Store.

C’è un trucco per leggere nuovamente i messaggi cancellati su WhatsApp. Per effettuare questa azione, è necessario scaricare un’applicazione di terze parti, presente sul Google Play Store, disponibile per dispositivi Android.

WhatsApp, come leggere i messaggi cancellati

WhatsApp ci consente di eliminare qualsiasi messaggio in una chat anche se queste parti di testo cestinate potrebbero risultarci utili in un secondo momento. Come recuperarle? Gli utenti Android possono scaricare un’app di terze parti dal Play Store, per leggere i messaggi WhatsApp eliminati.

Questa, infatti, rappresenta l’unica opzione che WhatsApp non ha messo ancora a disposizione dei propri utenti, i quali possono inviare messaggi, foto, video, GIF e messaggi vocali, ma non ripristinare i messaggi cancellati. Inoltre, l’app non avvisa l’utente che il testo all’interno della conversazione è stato eliminato come avviene, invece, su Instagram.

Per ovviare al problema, dunque, bisogna affidarsi a un’app esterna a WhatsApp che permetterà all’utente di leggere i messaggi eliminati all’interno di una specifica conversazione.

Come leggere i messaggi cancellati dall’app?

Ci sono diverse applicazioni che si possono scaricare, da Play Store per Android, al fine di recuperare i messaggi cancellati: Tenorshare UltData per Android, App UltData, Recupero dati Android iSkysoft, Remo Recover per Android, Aiseesoft Fonelab, Recuva e MyJad Recupero dati Android, tra le altre.

Dopo aver scaricato una di queste applicazioni, ci sarà richiesto di concedere alcune autorizzazioni all’app. Una volta fatto, andiamo avanti. Dopo aver effettuato l’installazione di una di queste app, si potranno controllare i messaggi cancellati semplicemente entrando in queste app che li salveranno.

L’app richiederà la nostra autorizzazione per essere eseguita in background. Naturalmente, si può modificare questa impostazione, in qualsiasi momento, nelle Impostazioni del telefono > App e notifiche. Oltre a questo, le app chiederanno anche l’autorizzazione per le notifiche e l’archiviazione.

Bisogna tener presente che queste app di terze parti leggono i messaggi di qualsiasi mittente dal pannello delle notifiche del tuo telefono e poi li mostra.

Quindi, si dovrà dare il permesso per le notifiche. Se manteniamo aperta la chat di una persona e il messaggio viene eliminato, non potremmo leggerlo dall’app, in quanto quella di terze parti estrae immediatamente i messaggi dalla notifica non appena arriva su WhatsApp. Una volta che i messaggi vengono eliminati, non sono visibili su WA, ma si possono vederle nell’app che avete scaricato e che li ha salvati.