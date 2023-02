WhatsApp, come creare stickers gratuitamente

By

Il procedimento per creare gratuitamente stickers da utilizzare su WhatsApp: la guida passo passo per realizzarli.

WhatsApp ha dimostrato di essere una delle migliori app di messaggistica istantanea, grazie a tutte le straordinarie funzionalità che permettono di inviare messaggi di testo, messaggi vocali, effettuare chiamate vocali e video e inviare adesivi. Molti utenti, però, non sanno come crearli. Ecco una guida per realizzare gli stickers.

WhatsApp: come creare stickers gratis

Esistono diverse app per creare adesivi WhatsApp, effettuando pochi semplici passaggi. Inoltre, distribuirò le migliori app per creare adesivi WhatsApp online, quindi rimanete sintonizzati.

Proprio come gli emoji, gli adesivi vengono utilizzati per trasmettere emozioni. Alcuni adesivi possono essere realizzati con un’immagine semplice che esprime una reazione, altri, invece, sono dotati di testo.

WhatsApp ci consente di inviare e ricevere stickers dai nostri amici: l’aspetto positivo è che si possono salvare salvare e usarli in seguito.

Come creare stickers

Esistono tantissime app che possono essere utilizzate per creare adesivi. Tutto quello bisogna fare è collegarsi al Google Play Store o all’App Store e cercare “WhatsApp Sticker Maker” per capire quale app scaricare. Scaricatet e installate l’applicazione per avviare il processo.

Dopo aver scaricato l’app, apritela e scegliete l’immagine che desiderate utilizzare per l’adesivo, che può essere un meme, un disegno o un’immagine. A questo punto, dobbiamo rimuovere lo sfondo dell’immagine

La maggior parte degli strumenti utilizzati per creare adesivi per WhatsApp consente di cambiare lo sfondo dell’immagine e rimuovere il soggetto dalla stessa per un risultato migliore.

Dopo aver rimosso lo sfondo dell’immagine, possiamo modificarlo, aggiungendo testo, con vari tipi di carattere, modellarlo con clip art ed emoji, applicare filtri, cambiare i colori e così via.

Dopo aver completato la modifica dell’adesivo, salviamolo in un file PNG di alta qualità (WhatsApp supporta solo il formato PNG per gli adesivi) con uno sfondo trasparente. Possiamo, a questo punto, inviare l’adesivo personalizzato in una qualsiasi conversazione.

Le app da scaricare

Esistono varie app utilizzate per creare adesivi per WhatsApp. Ve ne consigliamo qualcuna.

Sticko

Sticko è uno dei migliori strumenti disponibili per la creazione di adesivi WhatsApp. Il software permette di creare e condividere pacchetti di adesivi con altri contatti, nonché sfogliare e scaricare pacchetti di adesivi creati da altri utenti. Sticko ha una vasta selezione di elementi adesivi tra cui scegliere. Il software è semplice da usare e può essere scaricato gratuitamente sia dagli utenti Android che iPhone.

Sticker Maker

Sticker Maker di Stickify fa leva su un software che include una semplice casella degli strumenti per la modifica degli adesivi per la creazione di emoticon. Molte lingue, tra cui brasiliano, portoghese, hindi e malayalam, sono supportate dall’interfaccia.

Per personalizzare gli adesiv, possiamo utilizzare gli strumenti di ritaglio a mano libera e rimozione dello sfondo dell’app. Si può anche aggiungere del testo alle emoticon scegliendo un carattere e un colore, oltre ad aggiungere graziose decorazioni per rendere le emoji ancora più uniche.

Stickery

Stickery ti consente di convertire istantaneamente le foto in adesivi. Per iniziare, selezioniamo un’immagine, delineiamo la sezione desiderata, quindi tocchiamo la bacchetta magica. Un’altra alternativa è contrassegnare manualmente l’area desiderata di un’immagine e sfocare i bordi. Si possono disegnare emoji su una tela bianca, qualora lo vogliamo.

Se si è a corto di tempo, si puoò scegliere la modalità automatica. Tuttavia, questa scelta è appropriata solo per immagini con sfondo monocromatico o primi piani. Inoltre, Stickery fornisce un feed di emoji sviluppato da persone di tutto il mondo.