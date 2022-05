WhatsApp, clamorosa rivoluzione: tra pochissimo sparirà su questi telefoni

Alcuni telefoni presto saranno considerati obsoleti e non avranno più la possibilità di utilizzare Whatsapp. Il tuo è tra questi?

Sono anni, oramai, che nessuno potrebbe più fare a meno dell’utilizzo della celebre applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp. Presto, però, per gli utenti i quali posseggono modelli di smartphone meno recenti, tale servizio cesserà di funzionare.

La tecnologia, negli ultimi anni, ha compiuto dei veri e propri passi di gigante. Non è trascorso molto tempo, in fondo, da quando l’unico sistema per comunicare con gli altri, oltre alle classiche telefonate, era riuscire a comporre un messaggio di testo rispettando il fastidiosissimo limite di caratteri a disposizione!

Con l’avvento dei primi smartphone, però, tutto questo è diventato solo un lontano ricordo, grazie anche all’invenzione del servizio di messaggistica istantanea più usato nel mondo: WhatsApp. Tale applicazione è disponibile sia per il sistema operativo Android sia per IOS; per questi ultimi, però, sono in vista importanti cambiamenti.

Stop all’utilizzo di WhatsApp: quali sono i dispositivi interessati

Di recente, il sito WabetaInfo ha riportato una notizia che ai possessori di modelli di IPhone meno recenti di certo non piacerà. Stando a quanto riportato dal portale precedentemente citato, infatti, a partire dal mese di ottobre su IPhone 5 e IPhone 5c sarà impossibile continuare a utilizzare WhatsApp.

Il motivo di tutto ciò è molto semplice. I modelli meno recenti dello smartphone di casa Apple come, appunto, l’IPhone 5 e l’IPhone 5c, utilizzano ancora il sistema operativo IOS 11.

A partire dal mese di ottobre, però, WhatsApp smetterà di essere supportata sia dalla versione IOS 10 sia da IOS 11. L’unico modo per ovviare a tale problematica, dunque, è decidere di acquistare un modello di IPhone più recente e aggiornato, in modo da poter usufruire della compatibilità tra WhatsApp e le nuove versioni di IOS.

Al contrario, gli utenti in possesso di IPhone 5s, IPhone 6 e IPhone 6s potranno, per il momento, continuare a utilizzare l’app di messaggistica.

L’utilità degli aggiornamenti

Da quando gli smartphone fanno parte della nostra quotidianità, ci capita spesso di ricevere una notifica inerente a un nuovo aggiornamento di sistema.

Tali aggiornamenti servono per implementare e/o migliorare il funzionamento del nostro dispositivo e, inoltre, la compatibilità con le applicazioni.

Ecco, a tal proposito, la spiegazione fornita dal sito WabetaInfo inerente alla fine del supporto di WhatsApp nei modelli meno recenti di IPhone: “La rimozione del supporto per alcune versioni IOS è necessaria per dare seguito alle ultime funzionalità implementate su WhatsApp.

Aggiornando a una versione recente, gli utenti ottengono benefici anche dalle patch di sicurezza. Aggiornare il proprio sistema è sempre consigliabile“.