Whatsapp, addio all’amatissima funzione: a breve non potrai più farlo

Whatsapp ha una funzione molto importante e amata, ma a breve sparirà del tutto e non si potrà più fare quel gesto di tutti i giorni.

La chat più usata e amata del momento è solo una e si chiama Whatsapp. Anche se per un brevissimo periodo si è pensato fosse stata sostituita da Telegram, l’applicazione ha apportato non poche migliorie interessanti che hanno messo la concorrenza all’angolo. Da un aggiornamento all’altro le funzioni dell’App di messaggeria cambiano continuamente e una molto usata sta per sparire definitivamente. Un gesto comune fatto tutti i giorni non si potrà più fare.

WhatsApp, la chat dalle mille funzioni

WhatsApp è una applicazione di messaggistica istantanea che permette di chattare, inviare video e foto oltre che documenti sino al permettere di effettuare delle chiamate vocali. Non è solo per privati, ma anche per i professionisti che hanno la possibilità di installare la versione Business e avere una vetrina similare al proprio sito web.

Nata come una semplice App per chattare, oggi è un contenitore ricco per tutti coloro che vogliono restare connessi non solo tra amici e parenti ma anche tra collaboratori. Come accennato, ad ogni aggiornamento si aggiungono delle nuove funzioni mentre altre – come una molto importante – vengono eliminate.

Addio a questa funzione di WhatsApp

Whatsapp si rivoluziona nuovamente, con una novità che arriverà a breve. Per comodità o per altri motivi si può essere soliti fare gli screenshot dei messaggi da tenere come prova di quanto detto. Meta ha deciso di attuare una strategia particolare, infatti vuole dare la possibilità di scrivere i messaggi senza il timore che questi vengano screenshottati dal ricevente. Insomma, sembra che il messaggio in questione scompaia alla prima visualizzazione.

Una volta letti spariranno e non potranno nemmeno essere fotografati. Sparirà anche l’opzione “Inoltra” molto comodo in realtà per alcuni documenti o comunicazioni da passare tra un interlocutore e l’altro. Sembra proprio che Meta voglia dare importanza alla privacy dei suoi utenti al 100% eliminando varie funzioni che potrebbero comunque ledere loro in ogni modo.

La notizia in questione è pervenuta da WabetaInfo, il portale che offre tutte le novità e informazioni sulla piattaforma. Con l’aggiornamento Android 2.22.25.20 si potranno già avere queste novità in versione beta, presto a disposizione anche nella versione desktop.

Meta ha quindi intenzione di fare un passo avanti per la gestione della privacy e sicurezza, perché non sempre inoltrare o screenshottare viene fatto in buona fede. Poi, l’App in passato è stata al centro di moltissime critiche per non aver a cuore i dati personali degli utenti. Da novembre 2020 sono state introdotte nuove funzionalità a favore degli utenti e della protezione completa dei dati. La nuova versione sarà sicuramente una nota positiva per molti, mentre altri troveanno sicuramente alternative valide per continuare a screenshottare i messaggi: Meta nel frattempo è a lavoro per offrire un servizio in toto, eliminando nel futuro ogni tipo di possibilità di inoltro.