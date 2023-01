Whatsapp a pagamento, ma solo su questi dispositivi: controlla se il tuo è in lista

Ecco come mai Whatsapp sarà presto a pagamento su alcuni dispositivi. Scopri se il tuo fa parte della lista che sta facendo molto discutere.

La notizia che Whatsapp presto diventerà a pagamento ha suscitato qualche polemica tra gli utenti che da sempre la utilizzano per comunicare. Noi abbiamo deciso di svelarvi tutto, spiegandovi nel dettaglio cosa sta succedendo all’app di proprietà di Mark Zuckerberg.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutte le ultime novità sull’app di messaggistica istantanea più utilizzata del mondo. Siamo sicuri che vi stupirete.

Le ultime novità di Whatsapp

Whatsapp è l’app di messaggistica istantanea più conosciuta e usata del mondo. In Italia sono milioni di Italiani che la utilizzano per scriversi, mandarsi audio e file multimediali.

L’app veniva utilizzata unicamente dagli utenti per scopi familiari e di interazione sociale con gli amici. Adesso, invece, WhatsApp è diventata addirittura un’app utilizzata dalle grandi imprese per facilitare la comunicazione dei propri dipendenti.

L’app ha cambiato la nostra maniera di comunicare ed è ormai un fattore presente nella nostra quotidianità.

L’app di messaggistica istantanea in questione è una vera e propria certezza ed è sempre aperta al cambiamento. Fino ad ora tutte le novità di WhatsApp sono sempre state apprezzate dai suoi utenti che le hanno trovate davvero utili e facilitanti.

Le cose, però, potrebbero cambiare: l’app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg potrebbe meravigliare i suoi consumatori come anche deluderli.

Le novità degli ultimi mesi sono tantissime e quelle previste ancora di più. In particolare una, però, potrebbe deludere la maggior parte dei suoi iscritti. Ci riferiamo al fatto che da qualche tempo circola la notizia che presto Whatsapp diventerà a pagamento.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire di cosa stiamo parlando!

WhatsApp a pagamento: per quali dispositivi?

L’app di messaggistica istantanea più utilizzata del mondo si rinnova per stupire sempre di più gli utenti e soprattutto per agevolare la loro comunicazione.

Da qualche giorno circola online la notizia che Whatsapp presto diventerà a pagamento. Sono tantissimi gli utenti che si sono preoccupati e che hanno cominciato a cercare delle alternative a quest’app usatissima.

In realtà, però, Whatsapp diventerà a pagamento soltanto per quegli utenti che vogliono beneficiare di nuove funzionalità.

In particolare, si tratta di Whatsapp Premium, che potrà essere installato soltanto su alcune versioni di iOS e Android. A beneficiarne saranno soprattutto le imprese e i professionisti, che potranno utilizzare l’app addirittura da 10 devices differenti.

Inoltre, sarà possibile creare dei collegamenti link personalizzati, con all’interno il nome dell’impresa. Si tratta di una novità molto utile, che aiuterà le aziende a distinguersi e ad apparire sempre più professionali agli occhi degli utenti che la utilizzano.

E voi cosa ne pensate? Non potete far meno di attendere il lancio della nuova versione di Whatsapp o pensate che non ne usufruirete? Fateci sapere cosa ne pensate e soprattutto se credete che ne valga la pena di pagare per usufruire di maggiori funzionalità.