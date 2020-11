Archiviati gli impegni europei di Champions League ed Europa League di Inter, Juventus, Atalanta, Lazio, Napoli, Milan e Roma, è già tempo di tornare in campo per il settimo turno di Serie A.

Il programma del settimo turno

Il settimo turno di campionato prenderà il via con l’anticipo di venerdì sera tra Sassuolo e Udinese. La sfida è in programma alle 20:45, e con una vittoria i neroverdi di De Zerbi potrebbe tentare di agganciare (almeno momentaneamente) il primo posto della classifica, occupato dal Milan.

Si prosegue poi con le sfide del sabato: alle ore 15:00 scenderanno in campo Cagliari e Sampdoria; alle ore 18:00 Benevento e Spezia, mentre alle 20:45 ci sarà la sfida tra Parma e Fiorentina.

Due i big match a cui assisteremo in questo turno di campionato. Domenica alle 12:30 scenderanno infatti in campo Lazio e Juventus, mentre alle 15:00 spazio a Atalanta e Inter. I biancocelesti sono però in attesa del risultato dei tamponi di Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha. Entrambi non hanno preso parte alla trasferta europea contro lo Zenit.

L’altra squadra della capitale invece, la Roma, sarà ospite del Genoa. Con una vittoria la squadra di Fonseca potrebbe accorciare in classifica verso le prime posizioni.

A chiudere il settimo turno di campionato saranno le sfide tra Bologna e Napoli (ore 18:00) e Milan Hellas Verona, alle 20:45. I rossoneri saranno chiamati a difendere il primo posto in classifica.