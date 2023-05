WC intasato: col trucco della scopa il problema lo risolvi nel giro di 10 secondi

Libera un WC intasato in pochi e semplici passaggi con questo metodo che in pochi conoscono, ecco cosa devi fare.

Hai mai avuto un WC intasato? Non c’è niente di più frustrante, e la maggior parte delle persone preferisce chiamare un idraulico piuttosto che affrontare il problema da soli. Tuttavia, liberare un WC intasato non è sempre così difficile come si potrebbe pensare.

In effetti, ci sono alcuni trucchi del mestiere che possono essere utilizzati per risolvere il problema senza dover chiamare un professionista. Uno di questi è il trucco della scopa. Tutto ciò che ti serve è il manico di una scopa e una bottiglia di plastica tagliata a metà. Questa tecnica è sorprendentemente semplice, e richiede solo alcuni oggetti comuni che probabilmente hai già in casa.

Perché il WC si intasa

Il WC è uno degli elementi fondamentali del bagno e il suo intasamento può essere un problema molto fastidioso. Ci sono diversi motivi per cui il WC può intasarsi.

In primo luogo, uno dei motivi più comuni è l’utilizzo di troppa carta igienica, specialmente se questa è di bassa qualità o di spessore elevato. Il sovraccarico di carta igienica può accumularsi all’interno del tubo di scarico, creando un blocco che impedisce al flusso di acqua di scendere.

Un altro motivo comune è l’utilizzo improprio del WC per gettare rifiuti non biodegradabili, come pannolini, assorbenti o tamponi igienici, i quali possono ostruire il tubo di scarico. Inoltre, le tubazioni di scarico possono anche intasarsi a causa di un accumulo di sedimenti, come ad esempio i depositi di calcare, che possono ostruire il passaggio dell’acqua.

Infine, l’accumulo di oggetti estranei, come giocattoli, spazzolini da denti o pettini, può anche causare un’intasamento del WC. Per evitare l’intasamento del WC, è importante utilizzare solo la quantità di carta igienica necessaria, gettare i rifiuti non biodegradabili nella pattumiera ed effettuare una pulizia regolare del sistema di scarico per prevenire l’accumulo di sedimenti.

Come preparare l’attrezzo per liberare il WC intasato

Questo metodo economico per liberare il WC intasato prevede la creazione di un attrezzo per sturare il WC completamente casalingo. Per realizzarlo, tagliamo innanzitutto una bottiglia di plastica a metà. La bottiglia deve essere abbastanza grande da coprire l’apertura del WC, ma non così grande da non entrare nel tubo. Una bottiglia di plastica da un litro è solitamente la dimensione perfetta.

Successivamente, inseriamo il manico di una scopa nel collo della bottiglia. Il manico della scopa deve essere abbastanza lungo da raggiungere il fondo del WC, ma allo stesso tempo deve permetterci di muoverci liberamente per manovrare. Assicuriamoci adesso che il manico della scopa sia saldamente fissato alla bottiglia.

Applicare il trucco della scopa

A questo punto, preparato il nostro attrezzo, tiriamo lo scarico del WC. Quando l’acqua inizia a salire, inseriamo la metà della bottiglia nel WC. Adesso iniziamo a fare movimenti avanti e indietro come si farebbe con uno stura-lavandini. Questo aiuterà a spostare qualsiasi oggetto che si trovi nel tubo e a sbloccare il WC.

Dopo aver fatto movimenti avanti e indietro con la bottiglia, tiriamo nuovamente lo scarico. Ora, il WC dovrebbe essere libero dall’oggetto che lo aveva intasato. In caso contrario, sarà necessario ripetere l’operazione finché il WC non si sblocca completamente.

Come abbiamo appena visto, quindi, liberare un WC intasato non deve necessariamente essere un compito difficile o costoso. Con una bottiglia di plastica tagliata a metà e il manico di una scopa, è possibile sbloccare un WC intasato in modo facile e veloce.

Comunque, raccomandiamo di non utilizzare mai oggetti appuntiti o duri, come stecche di metallo o spazzolini, per sbloccare il WC, in quanto questi potrebbero danneggiare il tubo e causare problemi più seri.