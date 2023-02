Un importante bug ha colpito Waze su Android Auto: l’azienda comunica che la correzione dell’errore arriverà a breve.

Avete avuto problemi di recente con Waze su Android Auto? Non siete gli unici ad aver riscontrato questo bug e Google lo sa bene. Da questa settimana, l’azienda di Mountain View ha avviato l’implementazione di un nuovo aggiornamento dell’applicazione GPS, che incorpora una correzione. Tuttavia, ciò non sembra essere molto efficace per tutti.

Waze per Android Auto colpita da un bug: annunciata la correzione

All’inizio dell’anno, Google ha gradualmente rivoluzionato l’interfaccia di Android Auto con Coolkwalk, che offre, in particolare, la possibilità di dividere lo schermo in due, consentendo finalmente di utilizzare due applicazioni contemporaneamente.

Sfortunatamente, la distribuzione non funziona proprio come previsto dagli utenti. Alcune applicazioni stanno ancora faticando ad adattarsi a questa grande innovazione e Waze è una di queste. Ultimamente, molte persone si sono lamentate nei forum del fatto che sull’app di GPS viene riscontrato un bug che non permette di utilizzarla al meglio.

Sembrerebbe che l’applicazione non benefici ancora di una versione stabile compatibile con questa nuova interfaccia.

Il risultato? L’app è diventata quasi inutilizzabile da diversi giorni, costringendo gli utenti a ripiegare su soluzioni alternative. Una situazione che fortunatamente non è sfuggita a Google, che offre già una correzione del problema tramite un aggiornamento mediante il. Play Store, anche se non risolvere tutti i problemi.

La patch per Android Auto è disponibile, ma incompleta

Anche se alcuni riferiscono che il problema sembra essere stato risolto con questo ultimo aggiornamento, altri ribattono che non è cambiato nulla.

I blocchi all’interno dell’applicazione, infatti, per diversi utenti, sono ancora presenti e Waze è – in sostanza – inutilizzabile.

In altre parole, l’azienda potrebbe richiedere un altro po’ di pazienza agli utenti, affinché la situazione torni finalmente alla normalità. Inoltre, gli utenti che utilizzano regolarmente l’app per spostarsi in città e non solo, potrebbero non avere ancora accesso alla correzione, poiché viene gradualmente distribuita.

Un altro punto nero di questo aggiornamento, riguarda il fatto che, secondo quanto emerso, non corregge altri bug presenti.

Inoltre, Waze non dispone ancora di una versione stabile che garantisca una buona compatibilità con Coolwalk. Se, per caso, non avete ancora accesso alla nuova interfaccia messa a disposizione dall’azienda, sappiate che questa viene implementata gradualmente, quindi vi consigliamo di attendere prima di installarla se siete appassionati utenti di Waze, al fine di continuare ad usare l’app senza avere problemi di compatibilità.