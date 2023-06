Vuoi aprire un account Instagram ai tuoi figli? Ecco 5 regole da seguire

Se hai intenzione di aprire un account Instagram ai tuoi figli, segui queste 5 semplici regole al fine di proteggerli durante la navigazione sul social network.

Sei uno di quei genitori che sta considerando l’idea di aprire un account Instagram per i propri figli? In tal caso, ci sono alcune importanti regole da seguire. Instagram è uno dei social network più popolari tra i giovani e può essere un’opportunità per loro di esprimersi e connettersi con gli altri. Tuttavia, in qualità di genitore responsabile, devi assicurarti che il tempo trascorso sui social dai tuoi figli sia gestito in modo appropriato e sicuro. In questo articolo scoprirai cinque regole essenziali da seguire se decidi di aprire un account ai tuoi figli su Instagram.

Aprire un account per i propri figli su Instagram

Instagram è uno dei social network più utilizzati dai giovani di oggi. Sebbene ci siano i rischi associati all’uso dei social, molti genitori stanno considerando l’idea di aprire un account ai propri figli per permettergli di connettersi con gli amici e condividere la propria esperienza online.

Tuttavia, prima di prendere questa decisione, devono essere messe in atto alcune precauzioni al fine di garantire che il tempo passato sui social sia gestito in modo sicuro e appropriato.

In primo luogo, è importante che il bambino abbia l’età minima richiesta da Instagram per registrarsi: l’utente, infatti, deve avere almeno 13 anni.

In secondo luogo, i genitori dovrebbero discutere con i propri figli delle regole relative all’utilizzo dell’applicazione. Ad esempio: quanto tempo possono trascorrere su Instagram? Quali tipi di contenuti sono permessi? E quali non lo sono?

Infine, quando si decide se aprire o meno un account ai propri figli su Instagram, è necessario valutare attentamente le conseguenze dell’esposizione online dei bambini. Si consiglia sempre ai genitori di monitorare costantemente l’utilizzo degli account dei loro figli e intervenire tempestivamente se notano comportamenti scorretti o poco sicuri.

Gestione del tempo trascorso sull’app

Quando i genitori decidono di aprire un account su Instagram ai propri figli, è importante anche gestire il tempo trascorso sul social. I bambini e gli adolescenti possono facilmente cadere nella trappola della dipendenza dai social network, se non vengono monitorati.

Ci sono diversi modi per gestire il tempo che i tuoi figli trascorrono su Instagram. Ad esempio, puoi impostare dei limiti di tempo usando la funzione Tempo sullo schermo disponibile nell’applicazione. In questo modo, sarai in grado di controllare quanto tempo i tuoi figli passano a guardare le storie degli amici o a scorrere la home page.

È anche fondamentale insegnare ai tuoi figli l’importanza del bilanciare il loro uso dei social network con altre attività importanti come lo studio e l’esercizio fisico. Può essere utile stabilire delle regole chiare riguardanti l’utilizzo del telefono cellulare durante certe ore della giornata.

Ricorda che ogni bambino ha bisogni diversi: alcuni hanno bisogno di più supervisione mentre altri sono in grado di auto-regolarsi con maggior facilità.

È importante trovare un equilibrio tra controllo e fiducia nel processo educativo riguardante l’uso responsabile dei social network come Instagram.

Bloccare commenti molesti e account fasulli

Aprire un account Instagram per i propri figli può essere una scelta difficile da fare. Per questo motivo, è importante avere alcune regole ben chiare per assicurarsi che l’utilizzo dei social network sia sicuro e positivo.

Uno degli aspetti più importanti quando si apre un account ai propri figli su Instagram è la gestione dei commenti indesiderati e degli utenti non appropriati. Per questo motivo, è possibile bloccare gli account specifici o filtrare i commenti in modo da evitare situazioni spiacevoli.

Per bloccare gli account indesiderati, basta accedere alla sezione Impostazioni del profilo di Instagram e selezionare Blocca Utente. Esiste anche la funzione Limita Commenti che permette di scegliere quali utenti possono lasciare commenti sotto le foto dei propri figli.

È importante ricordarsi che gli hashtag possono attirare anche l’attenzione di persone sconosciute, quindi bisogna stare attenti a quali vengono utilizzati nelle foto postate.

Ci sono diverse applicazioni disponibili sul mercato che offrono strumenti avanzati per la supervisione dell’utilizzo di Instagram da parte dei minori. Queste app consentono ai genitori di controllare il tempo trascorso dai loro figli sui social network e monitorarne le attività online in modo efficace e discreto.

Non farsi abbindolare dalla pioggia di like ricevuti

C’è, dunque, bisogno di una supervisione costante. Uno degli aspetti più importanti da considerare è la quantità di Mi piace che possono ricevere le foto o i video condivisi dai bambini.

I Mi piace sono spesso usati come indicatore della popolarità e del valore dei contenuti sui social network, ma non devono essere visti come l’unica forma di gratificazione.

Educazione digitale significa insegnare ai nostri figli a non basare il loro valore personale sulla quantità di interazioni online che ricevono. Allo stesso modo, dobbiamo far capire loro che il numero di “Mi piace” non deve diventare un obiettivo da raggiungere ad ogni costo.

Inoltre, è importante sottolineare il fatto che alcuni profili falsi potrebbero iniziare a seguire gli account dei nostri figli solo per aumentarne il numero di “like“. Questo tipo di comportamento può portare a situazioni spiacevoli e indesiderate.

Per prevenire questo rischio, i genitori dovrebbero monitorare attentamente chi segue gli account dei propri figli su Instagram e bloccare eventualmente quegli utenti sospetti o poco affidabili.

Ricordiamo che Instagram ha messo a disposizione degli strumenti utilissimi per limitare la visibilità delle foto e dei video pubblicati: attraverso l’impostazione del profilo privato si evita, infatti, l’intrusione di esterni nelle attività della propria famiglia.

Procedere al filtraggio dei contenuti pericolosi per i minori

È importante avere alcune regole in mente per garantire la sicurezza online dei minori. Uno dei punti cruciali è filtrare i contenuti dannosi.

Instagram sta diventando sempre più popolare e ci sono molte immagini che potrebbero non essere adatte ai minori. Per questo motivo, devi considerare l’idea di usare il controllo parentale sul profilo del tuo bambino per limitare gli accessi a determinati contenuti.

Puoi anche utilizzare filtri sulla parola chiave o bloccare hashtag specifici che possono portare a risultati indesiderati. Queste opzioni ti permetteranno di controllare i contenuti visualizzati dai tuoi figli.

Puoi attivare l’avviso sui commenti offensivi o negativi in modo da poter intervenire immediatamente, se qualcosa non va bene. E assicurati che il profilo del tuo bambino sia impostato su privato per evitare interazioni con estranei.

Supervisione da attuare quando si decide di aprire un account Instagram ai figli: gli strumenti a disposizione dei genitori

In definitiva, aprire un account su Instagram per i propri figli può essere una scelta positiva se seguiremo le regole giuste. Dovremo gestire il tempo che i nostri figli trascorrono sui social network e bloccare gli account o i commenti indesiderati.

Dovremo insegnare loro a non lasciarsi abbindolare dalle quantità di “Mi piace” e soprattutto filtrare i contenuti dannosi.

La cosa più importante, però, sarà sicuramente utilizzare tutti gli strumenti di supervisione offerti da Instagram per monitorare l’uso della piattaforma da parte dei nostri figli.

Potrai sfruttare diverse opzioni: possibilità di limitare l’utilizzo dell’app, funzione per accedere all’account dei propri figli dal profilo genitore, ricezione di specifiche notifiche, blocco di hashtag e profili.

Solo in questo modo sarai sicuro che la navigazione dei piccoli utenti sui social network sarà sempre sicura.