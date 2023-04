Vortice ciclonico in Italia, il maltempo irrompe in queste regioni italiane: quando

Non ci sono buone notizie per il meteo dei prossimi giorni in Italia, Giuliacci ha annunciato un vortice ciclonico in tutta Italia.

Le previsioni meteo annunciate dal colonnello Giuliacci non riservano nulla di buono in questo weekend pasquale, che pare sarà interessato da una nuova perturbazione. Nella giornata di venerdì 7 aprile si sono percepiti gli effetti del cambiamento del tempo, che peggiorerà nei prossimi giorni, portando piogge e temporali.

Mario Giuliacci ha detto che ci saranno nevicate a partire dai 1.000 metri di quota, che caratterizzeranno le regioni del nord ovest del paese. Su tutti i settori alpini si estenderanno piogge e nuvole, che arriveranno anche al Centro, in particolare nelle regioni del Lazio, in Umbria e in Toscana.

Come detto da Giuliacci, cadranno forti piogge sulle regioni occidentali, dove cadranno fino a 40 millimetri. Invece, nelle altre regioni le condizioni meteo non subiranno troppe variazioni. A sud il tempo sarà asciutto e stabile.

Nel weekend temporali sui rilievi e vortice ciclonico

Il vortice ciclonico nel fine settimana porterà però freddo verso la Sicilia e la Sardegna, mentre al nord il tempo migliorerà. Invece, su gran parte delle regioni centrali ci sarà un peggioramento dell’instabilità, che potrebbe far sviluppare temporali sui rilievi, ma che potrebbero anche estendersi verso le pianure.

Giuliacci ha sottolineato l’instabilità del meteo, che continuerà a caratterizzare molte regioni della nostra penisola. Il freddo ancora non lascia molti territori, e in alcune zone possono esserci grandinate, ma saranno di poca durata.

Nel giorno di Pasqua temporali neve in quota

Si prevedono temporali in quota nella giornata di Pasqua, domenica 9 aprile. Infatti, freddo e tempo instabile potranno dare luogo a temporali rapidi e anche grandinate locali, soprattutto a metà giornata.

E’ previsto freddo anche nella prima mattina della domenica, per poi proseguire con un leggero rialzo termico e passare nel pomeriggio a temperature più fredde, con spifferi che richiederanno indumenti pesanti per sopportarli. Il tempo peggiorerà al sud, mentre al nord si registrerà un lieve miglioramento, in particolare nella giornata di Pasqua.

A Pasquetta probabili rovesci al sud nel pomeriggio

Le previsioni fatte da Giuliacci dicono che saranno in particolare il Veneto e il Trentino le regioni più a rischio temporali e grandinate. E’probabile che questi fenomeni si estendono anche pianure vicine, ma anche sulle regioni del centro sud potranno esserci parziali coinvolgimenti.

Il tempo sarà instabile nella giornata di Pasquetta, soprattutto nel pomeriggio, quando potranno verificarsi rovesci anche al Sud. Come previsto da Giuliacci, al sud potranno registrarsi piovaschi e temporali nel pomeriggio del lunedì dell’Angelo.

Invece, un netto aumento dei valori barici assicurerà tempo stabile al Nord Ovest e sulla Sardegna, e porterà clima piacevole e cielo sereno, l’ideale per godersi la giornata visto che è sempre festiva.

Ci sono notizie differenti per i giorni dopo Pasquetta, quando pare che arriverà un anticiclone africano, che porterà temperature più elevate e non in linea con il periodo. Giuliacci ha previsto l’ingresso dell’anticiclone a partire dal 12 aprile, ma staremo a vedere cosa succede e se passeremo dal freddo alle giornate bollenti, che in questo periodo sarebbero insopportabili.