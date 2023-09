Vortice ciclonico in arrivo, pioggia e temporali sbarcheranno in queste regioni

L’estate è davvero finita? Le nuove previsioni meteorologiche ne sono la conferma. Il caldo africano lascia la nostra Italia. La tregua dal calore intollerabile continuerà ancora per qualche giorno: vortice ciclonico in arrivo, queste le zone in cui sbarcheranno pioggia e temporali.

Inizia settembre e arriva l’autunno in anticipo, parola dei meteorologi. Una nuova ondata di maltempo sta per invadere il nostro Stivale. Altro che temperature alte e ciclone africano, ci aspetta un inizio mese piovoso e fresco.

Estate al capolinea? Parlano gli esperti del tempo

La tregua dal caldo pare che durerà più a lungo del previsto. Gli ultimi giorni di agosto hanno concesso una attesissima pausa dal calore rovente degli ultimi mesi. Luglio è stato, secondo gli esperti del tempo, il mese più caldo degli ultimi 10 anni. Il termometro ha toccato temperature altissime che non si registravano da almeno due decadi.

In alcune città si sono superati i 46 gradi, in altre addirittura i 50 gradi. Ricorderete tutti gli incendi che si sono sviluppati in Sicilia. A farne le spese in particolare la città di Palermo in cui le temperature più che roventi, hanno portato alla distruzione di tantissimi ettari di terreno e di conseguenza alla rovina soprattutto di prodotti agricoli destinati alla vendita. Anche alcuni monumenti a fuoco. Insomma un vero disastro.

Le alte temperature hanno caratterizzato quest’estate italiana che però sta per lasciare il posto al fresco autunno. Secondo gli esperti c’è un vortice ciclonico in arrivo che promette di fare danni soprattutto in alcune regioni italiane.

Chi vive qui deve stare attento: sbarcano piogge e temporali. Ecco che cosa dicono le ultime previsioni meteo. La famosa goccia fredda della Scandinavia ribalta tutto. Ci aspetta un settembre caratterizzato da forte maltempo.

Previsioni meteo, vortice ciclonico in arrivo: ecco cosa succederà a settembre

Il colpo di frusta climatico, così lo hanno definito gli esperti del tempo, ha caratterizzato gli ultimi due mesi, agosto in particolare. Temperature altissime si sono alternate a giornate piovose e caratterizzate da fenomeni temporaleschi anche piuttosto violenti.

Abbiamo visto tutti cosa è successo in Emilia Romagna qualche mese fa e solo nei giorni scorsi anche nelle regioni settentrionali il maltempo è stato il protagonista di questo quadro climatico così particolare da suscitare preoccupazione anche tra gli esperti del tempo.

A proposito di temperature e situazione climatica che è in continuo mutamento, scopriamo che cosa ci aspetta nei primi giorni di settembre. Non abbiamo buone notizie per chi sperava nell’inizio del nuovo mese per continuare a godere di sole e caldo: torna il fresco che porterà con sé temperature basse, fino a toccare i 25 gradi, soprattutto in alcune zone dello Stivale.

Goccia fredda dalla Scandinavia farà diminuire le temperature

Il prossimo fine settimana sarà soleggiato e più caldo rispetto ai giorni scorsi in quasi tutte le regioni italiane, soprattutto in quelle meridionali. A inizio settimana però – segnaliamo in particolare la giornata di martedì 5 settembre – sembrerà di essere ritornati in pieno autunno.

Una goccia fredda proveniente dalla Scandinavia sarà protagonista di un ribaltone meteo, come lo hanno definito i meteorologi, con il maltempo che ci terrà compagnia almeno per altri 10 giorni.

Tutta colpa di nuove correnti di aria fredda che interesseranno soprattutto le regioni centrali e settentrionali. Osservata speciale la città di Desenzano in cui il maltempo anche nei giorni scorsi ha fatto danni.

Le zone del versante centro-settentrionale e settentrionale si preparino ad accogliere piogge e temporali violenti. Rischio anche di cicloni ormai sempre più frequenti. Fresco in arrivo ma senza pioggia, almeno per il momento invece sui versanti centro meridionali e meridionali in cui il termometro non supererà comunque i 29 gradi.

L’Italia si ritroverà ancora una volta, da un punto di vista climatico, divisa in due. Al Sud e al centro, il bel tempo continuerà ad essere protagonista del mese di settembre mentre al Nord non solo le temperature progressivamente diminuiranno ma le regioni settentrionali saranno interessate, anche nelle prossime ore, da pioggia e temporali.