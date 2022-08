“Vorrei abbracciarti”, Ilary Blasi: dopo il divorzio la dedica strappalacrime

Che l’ex coppia costituita da Francesco Totti ed Ilary Blasi sia destinata ad essere la regina dei rotocalchi anche del prossimo autunno è una possibilità. Vediamo gli ultimi aggiornamenti.

L’estate sta finendo ma i gossip sulla separazione tra Ilary Blasi e suo marito continuano a fioccare.

Ilary Blasi: un’estate da ricordare

Per Ilary Blasi quella del 2022 deve essere stata proprio un’estate da ricordare. Poco dopo il termine della sua conduzione a L’Isola dei Famosi che ha visto vincere Nicolas Vaporidis, c’è stato l’annuncio ufficiale della sua separazione.

Ebbene, dopo 20 anni insieme, come è ormai noto a tutti, la coppia ha deciso di mettere la parola fine al loro matrimonio. Una fine dettata dal possibile tradimento di lui con Noemi Bocchi. Un tradimento che, stando a quanto riportato dal settimanale di Alfonso Signorini Chi, sarebbe stato smascherato dalla figlia piccola della coppia.

Sin da dopo la separazione, Ilary Blasi non si è data per vinta e ha scelto di documentare sui social le sue vacanze. Ora si troverebbe in Croazia con la figlia piccola Isabel. Di firmare le carte per il divorzio, però, ancora non ha avuto il coraggio.

Gli ultimi aggiornamenti

Totti, che si sta dividendo tra Roma e Sabaudia, dove ha la casa al mare di famiglia, ha recentemente pubblicato un video sui suoi profili social. In pratica, si riprendeva a bordo di una barca, in mare aperto. Come sottofondo musicale al video, il Pupone ha scelto la canzone Arrogante di Irama. In particolare, ha tratto la sezione in cui il cantante dice:

“E non importa se non sei più dalla mia parte, non e importante”.

Inevitabile pensare che il messaggio sonoro fosse indirizzato alla sua ex moglie Ilary Blasi.

La conduttrice di Canale 5, invece, ha pubblicato qualche giorno fa un altro video. Nei fotogrammi si vede lei, in compagnia della figlia Isabel, che scende dall’aereo. Come brano, invece, di sottofondo, ha scelto una canzone del 2016 nel cui testo, probabilmente indirizzato al marito, si sente:

“D’improvviso penso che ti vorrei sentire anche per un instante. Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre. Ti vorrei guardare senza dire niente. Lasciare indietro quello che non serve”.

Che la coppia possa mancarsi è inevitabile e anche se da parte loro non c’è stata ancora nessuna comunicazione o esternazione ufficiale, è evidente che la separazione fosse inevitabile. Del resto, sembrerebbe che Totti e la Bocchi non aspettino altro che la firma delle carte della separazione per poter ufficializzare la loro relazione.