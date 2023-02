Voli, ecco quando prenotare per spendere meno

By

In base ad uno studio portato avanti da un motore di ricerca, pare che ci siano delle enormi differenze sul costo di un volo in base al giorno e l’orario in cui si effettua una prenotazione.

Ma qual è la scoperta di cui stiamo parlando?

Il costo di un volo varia in base a quanto viene fatta la prenotazione?

Esistono differenze se la prenotazione di un volo viene fatta ad uno specifico orario piuttosto che a un altro? In base a ciò che afferma una ricerca portata avanti da Jetcost.it la risposta è “Sì”.

Il motore di ricerca ha fatto delle scoperte sensazionali nel momento in cui ha analizzato, nel corso di un anno, gli aeroporti in arrivo e in partenza dall’Italia. Dai dati emersi è possibile affermare che esistono dei precisi giorni e mesi in cui prenotare un volo è molto più conveniente rispetto ad altri periodo dell’anno.

In base a ciò che è possibile venire a conoscenza consultando la tabella dei prezzi medi, pare che il giorno più economico per prenotare un volo sia proprio martedì, momento in cui il prezzo medio si aggira intorno ai 138 euro.

Man mano che i giorni passano e che quindi ci si avvicina al weekend, i prezzi tendono ad aumentare. Ed è per questo motivo che il consiglio da prendere in considerazione è di acquistare dei voli durante i primi giorni della settimana, ossia dal lunedì al mercoledì. Ma quali sono le altre scoperte fatte?

Quando prenotare un volo

E così, abbiamo scoperto che il giorno migliore per prenotare un volo è il martedì. Ma qual è il peggiore? Secondo la ricerca è proprio la domenica, ossia quel giorno in cui il prezzo medio si aggira intorno ai 148 euro in Italia.

Esiste però anche un orario in cui la prenotazione può costare meno. Infatti, coloro che prenotano alle 2:00 di notte, possono pagare un costo medio di 123 euro a differenza delle 13 orario in cui il biglietto arriva a costare, in media, fino a 148 euro.

In linea di massima è possibile affermare che per spendere meno il consiglio da seguire è quello di prenotare dei biglietti la sera. Infatti, in quella fascia di orario che va dalle 8:00 alle 20:00, il costo di un biglietto si aggira intorno ai 143 euro, mentre tra le 20 e le 8:00 il costo scende fino a 140 euro.

In base a ciò che evidenziano i dati, pare che il costo del volo sia più alto se il viaggio verrà fatto di lì a poco. Ed è per questo motivo che nel momento in cui si prenota nella settimana precedente al viaggio, il costo è molto più alto del prezzo medio.

Quindi, se si hanno le idee chiare e si vuole prenotare un viaggio, il consiglio è quello di muoversi almeno con 15 giorni di anticipo o, ancora meglio, con due mesi di anticipo così da avere maggiore risparmio.

L’analisi ha preso in considerazione anche i periodi dell’anno in cui la prenotazione è più conveniente. Secondo le scoperte fatte sembra che i mesi migliori siano gennaio e febbraio, al momento in cui il costo medio si aggira intorno ai 99 euro. Seguono poi marzo e settembre che hanno un costo medio rispettivamente 102 euro e 109 euro.

Ma qual è invece il mese peggiore? In base alla ricerca sembra che questo sia proprio dicembre periodo dell’anno in cui il volo ha un costo medio di 167 euro. Insomma, tra gennaio e dicembre c’è una grandissima differenza di 55 euro.

Anche per quanto riguarda i voli in Europa, pare che i mesi migliori siano gennaio e febbraio, momento in cui un volo ha un costo in media di 148 e 157 euro. Seguono poi anche in questo caso marzo e settembre con una spesa di 173 e 183 euro.

In questo caso però non è più dicembre il mese peggiore bensì giugno e luglio i quali hanno dei costi medi di 259 e 246 euro. In questo caso la differenza tra il mese più economico e quello più costoso è di 119 euro.

Un discorso analogo può essere fatto anche per tutti quei voli a lungo raggio, anche se è molto importante tenere comunque presente la destinazione. Nonostante ciò, in questo caso gennaio e febbraio restano comunque i mesi più economici vedendo una media del costo 546 e 544 euro.

In questo caso però il mese peggiore risulta essere giugno, momento dell’anno in cui un volo ha un costo medio di 782 euro. Quindi, analizzando i voli a lungo raggio, la differenza tra il mese più economico e quello più costoso vede un divario economico di 236 euro.