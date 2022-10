“Voglio l’eredità”, parla il figlio segreto di Camilla: uguale a papà Re Carlo

By

Scandalo nella casa reale inglese: spunta fuori il figlio segreto di Carlo e Camilla che reclama la sua parte di eredità. Scoppia il caos a corte.

I sovrani inglesi hanno tanti problemi da risolvere. Ne volete sapere uno? Gestire il figlio segreto che spunta all’improvviso e che pretende di entrare a far parte della Royal Family.

Carlo e Camilla alle prese con il figlio segreto

Camilla e consorte sono diventati da pochissimo sovrani d’Inghilterra ma ufficialmente, il figlio della Regina Elisabetta diventerà monarca del Regno Unito con l’incoronazione che avverrà il 6 maggio 2023.

Per il momento però è lui alla guida dell’Inghilterra ed erede non soltanto della Corona ma anche delle responsabilità che la madre ha lasciato sulle sue spalle che sembrano troppo fragili per reggere gli equilibri delicati di una monarchia che, solo grazie ad Elisabetta, è diventata una grande potenza.

Camilla e Carlo hanno sempre avuto i riflettori puntati addosso per via della loro relazione extraconiugale e per il dolore inflitto a Lady Diana. Oggi, tutte le attenzioni sono di nuovo per loro: spunta fuori il figlio segreto che reclama la sua parte di eredità.

Chi è costui che dichiara di essere il figlio dei sovrani d’Inghilterra? Chi è l’uomo che vuole entrare, dice di diritto, a far parte della Royal Family?

Successione e testamenti da rivedere: caos a corte

Carlo e Camilla stanno insieme da tanti anni. Si sono sposati nel 2005 ma si conoscono fin da giovanissimi, da quando poco più che ventenni, hanno iniziato una relazione clandestina. Hanno sempre attirato l’attenzione mediatica di tutto il mondo per la loro vita privata e oggi ancora di più hanno i riflettori puntati addosso: spunta il figlio segreto della coppia che reclama la sua parte di eredità. L’uomo in questione è Simon Dorante-Day.

Nato in Inghilterra ma da anni residente in Australia, l’uomo che è un ingegnere e padre di nove figli, ha dichiarato di avere prove schiaccianti che confermerebbero la sua appartenenza alla famiglia reale.

Simon ha dichiarato infatti di essere nato da una relazione clandestina di Carlo e Camilla. I due al tempo, per evitare scandali di corte, diedero il bimbo in adozione a delle persone che per anni hanno lavorato però a corte, a stretto contatto anche con la Regina Elisabetta.

L’uomo non soltanto ha dei documenti che testimonierebbero il fatto che è figlio di Carlo e Camilla, ma dalle foto che pubblica sul suo profilo social, tende a mettere sempre in evidenza l’incredibile somiglianza che ha con i genitori.

Chiede il riconoscimento legale come membro della Royal Family, Simon, che non ha intenzione di fermarsi davanti al “no” della casa reale. Aiutato anche dalla moglie che è un avvocato, ha presentato richiesta del test del DNA al quale però, per il momento, i sovrani di Inghilterra si sono fermamente opposti.

La monarchia trema: un documentario promette di svelare la verità sulla Royal Family

Simon pretende di essere integrato nella Royal Family e vuole anche la sua parte di eredità in quanto nipote della Regina Elisabetta che in diverse occasioni lui ha menzionato chiamandola “nonna”.

Se effettivamente si dovesse dimostrare che Simon Dorante-Day è il figlio illegittimo di Carlo e Camilla, cambierebbe tutto per l’Inghilterra e per la monarchia. William non sarebbe più il successore diretto di Carlo ma al suo posto dovrebbe salire invece Simon che è più grande di William.

Insomma, le regole di successione dovrebbero essere riviste così come eventualmente il testamento della Regina Elisabetta e l’eredità della monarca che potrebbe in parte spettare anche a questo presunto nipote acquisito.

Intanto l’uomo vuole che la sua storia sia conosciuta in tutto il mondo e cercherà, ha affermato, di far sì che Netflix possa comprarne i diritti di autore e di immagine e mostrare così la sua verità al mondo intero, in un documentario che farà crollare la credibilità della casa reale.