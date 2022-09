“Voglio incontrare i miei genitori”, clamoroso a Buckingham: il figlio segreto di Carlo e Camilla

È una storia che ha sempre aleggiato a Palazzo, ma oggi il figlio segreto di Carlo e Camilla pretende di poter incontrare i suoi genitori.

Sono tantissimi i segreti che aleggiano a Palazzo Reale, tanti creati come leggende e altri che potrebbero avere delle basi veritiere da scoprire. Ora che la Regina Elisabetta II ha lasciato questo mondo, Carlo III si appresta a governare il Paese dopo una preparazione lunga 70 anni al fianco della madre Sovrana.

Gli inglesi sembrano essere contenti di questa new entry, anche se nessuno mai potrà essere come la Regina Elisabetta II. In molti non vedono l’ora che siano William e Kate a diventare Re e Regina del Regno Unito, ma sono certi che Carlo saprà comunque portare avanti i suoi doveri in maniera impeccabile. Su Carlo e Camilla da tempo aleggia un’ombra, che ha il nome di un uomo oramai cresciuto che dice di essere loro figlio. Oggi non vuole più restare in disparte e desidera incontrare i genitori, una volta per tutte. Finzione o realtà? Siamo certi che Carlo e Camilla non vorranno mai incontrare questo uomo e mettere finalmente la parola fine a questa storia?

Chi è Simon Charles?

Avete sicuramente sentito parlare del figlio segreto di Carlo e Camilla e ora che il figlio della Regina Elisabetta è diventato Re, le voci si fanno ancora più insistenti.

Per i pochi che ancora non conoscessero la vicenda, dobbiamo fare un piccolo passo indietro nel tempo. Simon Charles è nato il 5 aprile 1966 a Portsmouth ed è stato adottato quando aveva otto mesi. Il bambino è stato poi portato in Australia ed è emerso che i nonni adottivi avessero lavorato al servizio della Regina Elisabetta e il Principe Filippo.

In punto di morte la nonna, secondo il racconto di Simon, avrebbe rivelato una scomoda verità: i suoi genitori biologici sono Carlo e Camilla che hanno dovuto farlo adottare per evitare scandali a corte.

L’uomo è convinto che Carlo e Camilla abbiano iniziato la loro lunga relazione nel 1965 e che un anno dopo sia nato lui. Purtroppo, i documenti ufficiali non sono in linea con il racconto perché i due coniugi si sarebbero incontrati nel 1970.

Il figlio segreto di Carlo e Camilla vuole incontrare i suoi genitori

Una battaglia che va avanti da decenni e che sino adesso non ha fatto altro che portare mal di stomaco a Simon Charles Dorante Day. L’uomo non si arrende ed è convinto fermamente di essere il figlio di Carlo e Camilla.

Se la storia non è nuova, lo sono le sue dichiarazioni con una richiesta precisa di poter parlare con Harry. Il Principe è la sua unica salvezza perché pecora nera come lui e sa che troverebbero dei punti in comune.

Secondo Simon, Harry è stato più volte messo all’angolo dal padre ed è l’unico che potrebbe ascoltarlo fino in fondo. I suoi post di Facebook riguardano solo questo argomento, con collage che mettono la sua immagine in confronto a quella di Carlo e Camilla.

Oggi Simon Charles vive nel Queensland ed lavora come ingegnere, convinto che sua moglie abbia tantissimo in comune con Meghan Markle. Ma qual è la verità dietro questa storia?

Che i suoi nonni adottivi abbiano lavorato a Palazzo Reale non ci sono dubbi, ma il resto della storia sembra non trovare dei dati certi. L’unica via sarebbe un incontro e il DNA, ma forse Carlo III oggi ha ben altro a cui pensare.