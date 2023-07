Viva Rai2 e Via Asiago, scoppia il caso e Viale Mazzini interviene

Sono sul piede di guerra, gli abitanti di Via Asiago a Roma, luogo dove va in onda Viva Rai2. Ora ad intervenire è direttamente Viale Mazzini, che con una nota ha voluto chiarire la sua posizione, spiegando che non ha intenzione di risarcire i cittadini e ha rimandato indietro le accuse di degrado. Il programma mattutino della Rai, condotto da Fiorello con successo dall’anno scorso, va in onda fin dalla prima mattina, e nel corso delle puntate ha attirato sempre più persone, contribuendo a formare un pubblico dal vivo attivo e entusiasta. Proprio il conduttore, poco fa, su Instagram, ha però detto chiaramente che bisognerà trovare una nuova collocazione per il programma che non sia Via Asiago, poiché sennò non andrà in onda.

Viva Rai2, il caso Asiago torna sotto i riflettori e l’azienda risponde

“Questa mattina abbiamo letto ricostruzioni molto fantasiose in merito alla querelle Viva Rai2! – residenti di Via Asiago. Non abbiamo mai pensato di incontrare singolarmente i residenti di via Asiago, così come non abbiamo mai previsto alcun tipo di indennizzo. Non ci prestiamo a queste strumentalizzazioni” si legge nella nota rilasciata da Viale Mazzini questa mattina.

“Quanto al degrado, avevamo già spiegato nei giorni scorsi che in quella strada, oltre ai residenti, quotidianamente gravitano impiegati, dirigenti, tecnici, dj, cantanti, artisti, personaggi del mondo della cultura, della politica, chi per lavoro chi solo per partecipare alle trasmissioni dei canali di Rai Radio” ha poi continuato la comunicazione della Rai.

La Rai ha voluto anche specificare come la strada di Roma non sia mai stata rovinata o lasciata in uno stato di abbandono: “E proprio quella parte di strada interessata, “incriminata” è stata sempre restituita alla cittadinanza, dopo ogni diretta, in perfetto stato. Spiace poi – conclude la nota dell’ufficio stampa Rai – dover constatare che la popolarità del programma, autorizzato dalle autorità competenti a svolgersi in diretta in quel lembo di strada, ed il successo dell’idea di Fiorello vengano utilizzati per alimentare polemiche a danno di una produzione radiotelevisiva che ha visto milioni di italiani appassionarsi, divertirsi, iniziando oltre 100 giornate con il sorriso e il buon umore”.

Tuttavia, Fiorello ha voluto intervenire in merito con un video condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram, scusandosi con gli abitanti della via e specificando che se non sarà trovata una nuova sistemazione per il programma, quest’ultimo non andrà in onda a partire dal prossimo autunno.