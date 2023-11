Violenze di gruppo su un compagno di scuola disabile, tre arresti: “Gli hanno urinato addosso”

Il grave episodio di bullismo è avvenuto a Sant’Antimo, provincia di Napoli. Tra gli arrestati c’è anche un ragazzo minorenne.

Alcune violenze sarebbe stato riprese con lo smartphone di uno dei tre indagati.

Grave episodio di bullismo nel Napoletano, a Sant’Antimo. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato tre giovani, tra cui un minorenne, con l’accusa di violenza sessuale e atti persecutori ai danni di un ragazzo disabile con problemi psichici con l’aggravante di aver agito approfittando della debolezza psichica e del ritardo cognitivo della vittima.

La vittima è stata insultata, presa a schiaffi e costretta a subire aggressioni violenze fisiche e verbali. Non solo, in più occasioni i tre indagati gli avrebbero urinato addosso e gli avrebbero palpato i genitali. Alcuni episodi sarebbero stati anche ripresi con degli smartphone.

Gli episodi di violenza risalirebbero allo scorso marzo, ma sarebbero emersi soltanto nelle ultime settimane, quando la madre della vittima ha sporto denuncia ai carabinieri.

“È successo diverse volte quello che si vede nei video. A un certo punto loro sono cambiati con me. Da marzo sono cambiati. L’ho detto a mamma per non farli venire più a casa”