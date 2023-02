By

Un’indagine molto complessa e particolare che ha portato, però, ad un risvolto altrettanto sconvolgente. Il tutto era partito proprio dalla segnalazione della mamma di due bambine. Ecco di cosa si tratta.

Un’accusa pesante per un 60enne che è stato arrestato in provincia di Salerno. Quella di violenza sessuale verso due bambine.

Violenza sessuale: l’orrore in provincia di Salerno

Una segnalazione arrivata al Centro servizio Emergenza per l’infanzia ha fatto scattare immediatamente l’allarme. A darlo è stata una donna, la mamma di due bambine, quelle di cui il 60enne arrestato poi, avrebbe abusato. I Carabinieri della locale stazione di Fisciano, in provincia di Salerno, hanno arrestato un uomo di Cava dè Tirreni con una pesante accusa.

Il 60enne è accusato di violenza sessuale proprio nei confronti delle de bambine, figlie della donna che ha denunciato l’accaduto. La madre delle piccole, infatti, ha segnalato, con una denuncia, l’accaduto alle sue bimbe, al centro servizio Emergenza infanzia.

È stata proprio grazie a questa denuncia che le indagini hanno avuto inizio ed hanno permesso ai Carabinieri di riuscire a risalire alle violenze subite dalle bambine. Le violenze sono state consumate nel corso di questi anni e sono durate fino al 2022.

Il 60enne, ora arrestato, è ritenuto il responsabile delle violenze sessuali sulle due bambine, ma è anche accusato di corruzione. Grazie alla denuncia della mamma delle due vittime, si è dato l’avvio alla ricostruzione di tutto ciò che è accaduto: gravi e reiterati episodi di violenza sessuale subiti, negli anni, dalle due bambine e che sono durati fino al 2022. Tutti sarebbero stati commessi dal 60enne, ora arrestato dai Carabinieri.

60enne arrestato con una grave accusa

Una situazione a dir poco agghiacciante quella che la madre delle bambine, per salvare e proteggere le sue piccole, ha denunciato. Oggi, i Carabinieri di Fisciano, su ordinanza dal gip del Tribunale di Salerno e su richiesta della Procura salernitana, hanno arrestato l’uomo che abita a Mercato San Severino, sempre in provincia di Salerno.

Non sono stati ancora resi noti i dettagli delle indagini né, tantomeno, le generalità dell’uomo arrestato e, ora in carcere con pesanti accuse, reiterate nei confronti di due bambine. Adesso l’uomo si trova in carcere, trasportato, questa mattina, dai carabinieri della stazione di Fisciano.

Le due bambine, due sorelline, per troppo tempo hanno subito le violenze dell’uomo, tanto che, come si legge nell’accusa a suo carico, si tratta di violenze ripetute nel tempo e che, come dicevamo, sono durante almeno fino allo scorso anno 2022.

La denuncia della madre delle due piccole al Centro Servizio Emergenza Infanzia ha permesso ai carabinieri e alle Forze dell’ordine di venire a conoscenza di questa squallida situazione, di arrestare l’orco e di aiutare una madre a difendere le sue bambine e permettere loro di continuare ad avere una vita normale.