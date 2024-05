Il sedicenne avrebbe costretto la vittima, una donna di 33 anni, a subire atti sessuali. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di un passante, che è riuscito a mettere in fuga l’aggressore.

Gli inquirenti sono riusciti a identificare il presunto autore della violenza grazie alle immagini dei sistemi di video sorveglianza e alle testimonianze dei presenti. Il ragazzo, che è ospite di una comunità per minori non accompagnati, è stato fermato e denunciato. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, è stato condotto al centro di prima accoglienza di Catania.

Violenza sessuale su donna nella villa comunale: 16enne arrestato

L’ha seguita nella villa comunale di Comiso, Ragusa, facendole prima delle avances, poi abusando di lei. È quanto subito da una donna di 33 anni, lo scorso 23 maggio, che è stata abusata sessualmente da un ragazzo di 16 anni di origine tunisina. L’aggressione è stata interrotta dall’intervento di un passante, che è stato allarmato dalle urla della donna ed è corso in suo aiuto.

Il 16enne è riuscito a fuggire ed è stato poi fermato con l’accusa di violenza sessuale. Gli inquirenti lo hanno rintracciato in una comunità per minorenni non accompagnati di Comiso. Gli inquirenti sono riusciti a identificare il presunto autore della violenza grazie alle immagini dei sistemi di video sorveglianza e alle testimonianze dei presenti. Il ragazzo è sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte della Polizia giudiziaria e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, è stato condotto al centro di prima accoglienza di Catania.