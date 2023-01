Violenza sessuale di gruppo: condannati 5 calciatori

Cinque calciatori sono stati condannati a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa di 20 anni.

Cinque ex calciatori della società Virtus Verona sono stati condannati a una pena di sei anni di reclusione ciascuno per violenza di gruppo ai danni di una ragazza di 20 anni. I fatti si sarebbero svolti nel mese di gennaio 2020. Prima dell’udienza, i condannati hanno versato un risarcimento alla studentessa. Uno dei calciatori sarebbe l’unico rimasto nel Virtus Verona, gli altri, invece, ceduti ad altre società. Un altro, invece, è coinvolto in un analogo processo per stupro a Belluno: i fatti si sarebbero svolti ad agosto 2020.

Lo stupro si sarebbe svolto a gennaio 2020. Prima dell’udienza, i condannati hanno provveduto al versamento di un risarcimento pecuniario a favore della giovane.

I cinque imputati – che hanno ricevuto sentenza con rito abbreviato – sono Stefano Casarotto di 26 anni, residente a Venezia, Edoardo Merci di 23 anni, residente a Verona, Gianni Manfrin di 29 anni di Padova, Santiago Visentin dell’Argentina e Daniel Onescu, proveniente dalla Romania.

Oltre alla condanna penale, gli ex calciatori sono stati destinatari anche delle interdizioni di legge. La giovane aveva, in precedenza, ritirato la propria costituzione in parte civile e lo stesso ha fatto anche per la querela, anche se, nei fatti, il reato è procedibile d’ufficio.

Un altro caso di stupro di gruppo per Visentin

Sul piano sportivo, i cinque sono stati sospesi dalla squadra in cui giocavano. La 20enne ha riferito di essere stata condotta in un appartamento da uno dei cinque – che era anche un suo amico di scuola – dove c’erano gli altri quattro.

I condannati l’avrebbero fatta prima bere fino a farla ubriacare, per poi sottoporla a rapporti intimi non consenzienti. Dopo l’accaduto, la società li ha sospesi dal loro incarico.

Gli imputati, ad ogni modo, hanno annunciato che faranno ricorso in appello. Quattro dei cinque calciatori sono stati acquisiti da altre società calcistiche mentre Manfrin sarebbe rimasto nella Virtus Verona.

Visentin è nel Cittadella ed è coinvolto in un altro processo a Belluno con la medesima accusa: violenza sessuale di gruppo per uno stupro presumibilmente commesso nel mese di agosto del 2020, insieme a due altri colleghi calciatori.