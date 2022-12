Violento anticiclone in Italia, gelo intenso a Natale e Capodanno: ecco dove

By

Anticiclone in Italia, sta per arrivare. Il freddo e il gelo interesseranno queste zone soprattutto a Natale e Capodanno. Ecco che cosa ci aspetta tra qualche giorno.

Natale e Capodanno sono alle porte e anche il freddo e il gelo intenso stanno per arrivare. L’Italia si prepara ad accogliere un violento anticiclone. Ecco quali zone devono prestare particolare attenzione.

Anticiclone in Italia: è allerta meteo

L’inverno ormai è arrivato e la neve ha iniziato a cadere anche a bassa quota. Dopo un autunno caldo e mite come non si vedeva da decenni, il nostro stivale si è ritrovato a dover fare i conti con un brusco calo delle temperature, gelo e addirittura temporali che hanno causato dissesti idrogeologici in diverse regioni, soprattutto al Sud.

Tutta Italia in questi giorni sta combattendo contro il freddo e la pioggia. Le prime nevicate a bassa quota si sono registrate sulle Alpi. Pioggia e temporali invece al Sud e al Centro-Sud.

Che cosa si aspetta però a Natale e a Capodanno? Anche voi state organizzando le festività natalizie e siete curiosi di sapere come sarà il tempo? Ecco che cosa ci dicono le stazioni meteorologiche.

Non arrivano purtroppo buone notizie per l’Italia: un violento anticiclone sta per arrivare insieme ad un freddo incredibile e al gelo intenso.

Freddo e gelo a Natale e Capodanno: ecco chi deve prestare attenzione

In queste settimane, tutta Italia sarà caratterizzata da violenti temporali che colpiranno buona parte dello stivale e in particolare le regioni del Sud e del Centro Sud. Un brusco abbassamento delle temperature, in particolare al Nord e neve a bassa quota interesseranno le regioni settentrionali.

Previste copiose nevicate sugli Appennini e anche in pianura, al Nord-Ovest. Persino Genova potrebbe essere interessata, nelle prossime ore, da qualche fiocco di neve. Le temperature sono invece in calo anche al Centro-Sud con rovesci diffusi in particolare sul Lazio, Toscana e Campania.

Non se la passeranno meglio Emilia Romagna, Piemonte e la Sardegna che saranno colpiti da nubifragi e forti temporali. A preoccupare però, è soprattutto la situazione che si registrerà tra Natale e Capodanno.

Le stazioni meteorologiche ci fanno sapere che il periodo delle festività sarà interessato da condizioni meteo avverse. L’anticiclone sta per arrivare in Italia e porterà con sé freddo e gelo intenso.

Temperature instabili su tutto lo stivale fino a inizio del nuovo anno. Le temperature si abbasseranno drasticamente da Nord al Sud. Della neve potrebbe cadere anche in pianura. A partire da Natale, le regioni del Centro-Nord saranno interessate da abbondanti precipitazioni a differenza di quanto successo lo scorso Natale.

L’anticiclone russo-siberiano ci farà battere i denti. Felici gli appassionati dello sci che potranno concedersi delle straordinarie sciate: la neve cadrà anche a bassa quota, non solo sulle Alpi ma pure in pianura.

Particolare attenzione la deve prestare, a tal proposito, la pianura Padana che sarà interessata da gelate mentre la neve colpirà a quote basse anche il Centro-Nord dello stivale.

Insomma, chi sta progettando di passare le feste di Natale e di Capodanno fuori casa e in Italia, dovrà fare i conti con l’arrivo di questo anticiclone che riserverà sicuramente delle sorprese inaspettate.

Tuttavia, un Natale e un Capodanno freddo e interessato dal gelo e dalle basse temperature, non fermeranno però gli italiani, pronti già a godersi la fine di questo 2022 alla grande.