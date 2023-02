Violenta tempesta di neve oltre i 1000 metri, le previsioni: le zone a rischio

Prevista una violenta tempesta di neve oltre i 1000 metri: queste sembrano essere le previsioni e le zone più a rischio. I dettagli di quello che sta accadendo a livello metereologico.

La stagione invernale si sta intensificando soprattutto negli ultimi giorni con temperature piuttosto basse e nevicate anche intense; tutto ciò sta accadendo soprattutto in alcune zone dell’Italia. Scopriamo quali nel seguente articolo. Ecco i dettagli.

Le temperature di questo periodo: quello che non ci aspettavamo

Febbraio è un mese che, in un certo senso, dovrebbe farci già immaginare la primavera e quindi le belle giornate e le temperature più calde; tutti noi attendiamo questo momento dell’anno per poter riprendere a vivere a goderci giornate miti e soleggiate.

Quello che però ci ritroviamo a vivere negli ultimi giorni è un vero e proprio cambio di rotta; il mese di Febbraio ci sta facendo sperimentare temperature piuttosto basse, tipicamente invernali, mentre i mesi che un tempo erano considerati tipicamente invernali, come Dicembre, si sono rivelati essere piuttosto caldi. Quello che quindi viviamo nell’ultimo periodo è un inverno “ritardato” che però causa danni e disagi quando arriva.

Insomma si può dire che a Febbraio stiamo sperimentando quello che solitamente sperimentiamo a Dicembre: per questo in molte zone si è del tutto impreparati e si stanno affrontando diversi disagi.

Ecco che negli ultimi giorni in varie zone dell’Italia ci sono state nevicate ed infatti sono state lanciate varie notizie di allerta meteo. Sono state tante le regioni e le zone che quindi si sono svegliate con manti bianchi di neve e temperature sotto lo zero.

Una delle regioni interessate da questa allerta meteo e dalle nevicate è proprio la Sicilia che soprattutto nelle ultime ore sta vivendo momenti di intensa difficoltà per l’intensità di tali condizioni meteo.

Scopriamo insieme i dettagli nel resto dell’articolo.

Quando arriva l’inverno anche in Sicilia: quello che sta accadendo proprio qui

La Sicilia viene da tutti considerata come una regione piuttosto calda, in cui godersi l’estate e il caldo col suo mare. Sicuramente quest’immagine è veritiera in quanto la Sicilia è sicuramente una regione in cui spesso fa caldo e in cui le temperature sono piuttosto alte, anche durante la stagione invernale, anche grazie alla vicinanza all’Equatore.

Quello che però sta accadendo negli ultimi giorni è totalmente diverso da quello che siamo soliti pensare. Ed infatti l’isola sta vivendo delle condizioni meteo piuttosto avverse che quindi stanno facendo ricredere tutti, soprattutto i suoi abitanti.

Negli ultimi giorni, infatti, sono state molte le bufere di neve soprattutto sopra i 1000 metri di quota; proprio in queste zone le nevicate sono state abbondanti con temperature che arrivano anche a -0 gradi centigradi.

La zona che quindi è stata maggiormente interessata è proprio quella montuosa dell’Etna. Le notizie che giungono da queste zone è che la nevicata ha portato anche ad un metro di spessore di neve; secondo altre notizie si parla anche di due metri soprattutto nelle zone che si trovano più ad alta quota. Insomma numeri sicuramente che fanno parlare di sè e non poco.

Quali sono le conseguenze delle nevicate: ecco cosa succederà

Quando ci sono vere e proprie bufere di neve, le conseguenze sono sempre piuttosto impattanti soprattutto per i paesi che si trovano in zone geografiche piuttosto isolate. Inoltre in zone che spesso sono considerate calde, come la Sicilia, non si è pienamente preparati alle tempeste di neve e quindi spesso i disagi sono amplificati da una mancata preparazione e attrezzatura.

Questo è sicuramente il caso dei paesini e dei rifugi che si trovano nella zona montuosa dell’Etna. In questo caso le notizie affermano, appunto, che molti sono del tutto isolati con difficoltà anche nella comunicazione e nel reperire ciò di cui hanno bisogno.

La stessa situazione di disagio la stanno vivendo i paesini etnei al di sopra della città metropolitana di Catania. Quello che si osserva in questi paesini non è la presenza della neve quanto di forti bufere di pioggia e veri e propri temporali. In questi paesi si stanno osservando circa 250mm di pioggia.

Anche in questo caso i disagi risultano essere molti in quanto la viabilità risulta essere difficoltosa e quindi per chi deve spostarsi dal proprio paese diviene difficile compiere qualsiasi azione.

A ciò bisogna aggiungere tutti i disastri a livello ambientale che tali tempeste causano con alberi che si rompono, per via del vento e della neve, e zone che risultano ancor più isolate.

Come evolverà la situazione: ecco i dettagli a tal proposito

Una domanda che importante porsi e a cui bisogna dare risposta è: “come andrà nelle prossime ore?”

Come ben sappiamo, è possibile attuare previsioni sulle condizioni metereologiche così da potersi anche preparare in vista di possibili peggioramenti.

Dalle notizie che vengono diffuse si può affermare che sta continuando a piovere e a nevicare in queste aree della Sicilia. Tali tempeste di pioggia e neve dovrebbero proseguire ancora per le prossime ore e per tutta la giornata di oggi, ossia 11 Febbraio.

La situazione dovrebbe migliorare proprio da domani in quanto la tempesta dovrebbe spostarsi verso sud-ovest abbandonando gradualmente la Sicilia che quindi dovrebbe riprendersi e avere delle temperature un po’ più alte.

Sicuramente la conta dei danni e delle conseguenze negative avverranno alla fine di questa tempesta piuttosto imprevedibile e poco attesa. Quello che ad oggi si prega è che la tempesta passi in fretta per poter vivere serenamente il weekend.

Ma come detto l’allerta è forte e bisogna stare con gli occhi ben aperti e soprattutto ben coperti, soprattutto in zone come quella della Sicilia dove è difficile che si possano ricordare condizioni meteo di questo tipo eppure è proprio quello che i Siciliani stanno vivendo in prima persona. Come detto la neve è infatti caduta in modo abbondante e sopra i 1000 metri di quota. Insomma temperature insolite sicuramente che sembra dureranno ancora un altro poco e che porteranno conseguenze alquanto fastidiose.