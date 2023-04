Una vincita al Gratta e Vinci fatta da un gruppo di amici. Soldi che, tutti i partecipanti tranne uno, non si sono visti recapitare come dovuto. Solo uno di loro ha deciso di tenere tutto per sé. La strana vicenda.

Si trattava di 2 milioni di euro da dividere fra tutti coloro che, alla vincita, avevano partecipato. Gli amici hanno, quindi, deciso di portare in tribunale chi si è accalappiato i soldi.

Gratta e Vinci vincente…solo per uno

Soldi che dovevano essere divisi equamente fra tutti i partecipanti alla vincita, ma così non è stato fatto. Quel Gratta e Vinci vincente, da 2 milioni di euro, uno di loro ha deciso di incassare l’intero importo e di tenere tutto per sé, senza condividerlo con gli altri. Per questo, i suoi ex amici, nonché compagni di vincita, hanno deciso di denunciarlo e di portarlo in tribunale.

Una storia molto particolare quella che stiamo per raccontarvi che vede protagonisti un gruppo di persone. Questi, avevano acquistato insieme un Gratta e Vinci. Nel caso di vittoria, la promessa sarebbe stata: “Se vinciamo dividiamo per tre”. Ma così, ovviamente, non è stato.

Il Gratta e Vinci si è rivelato vincente, con un bottino di ben 2 milioni di euro. Ricardo, 42enne piastrellista di origini brasiliane, ha deciso di tenere il tagliando vincente tutto per sé. Ha incassato la vincita e intascato il tutto. Come racconta il quotidiano “Il Corriere della Sera”, gli altri suoi due amici, con i quali aveva acquistato il biglietto vincente, hanno deciso di denunciarlo e di portare la vicenda in tribunale.

Uno intasca i soldi e non divide con gli altri due

Giovanni e Christian non ci stanno e vogliono che Ricardo divida i 2 milioni di euro della vincita come era stato pattuito. Avevano acquistato quel biglietto in una tabaccheria di Garda, in provincia di Verona, lo scorso febbraio 2021. “Tolte le tasse, restavano un milione e 600 mila euro da suddividere per tre” – raccontano gli amici di Ricardo – “Ma abbiamo saputo dai giornali che contrariamente agli accordi si era intascato tutta la vincita”.

E così è stato infatti. Nessuna possibilità di riconciliazione fra i tre, tanto che sono arrivati a scontrarsi in tribunale. Sono stati proprio Giovanni e Christian a denunciare Ricardo per appropriazione indebita della vincita al Gratta e Vinci.

I due hanno sporto querela ed hanno, così, fatto bloccare l’incasso della vincita a Ricardo: “Ci ha ingannati” – hanno ribadito i due durante l’udienza. Una vincita che aveva portato i tre amici, operai di cantiere e artigiani, a diventare improvvisamente, sì milionari, ma alla fine, ad intascare è stato soltanto uno.

Due di loro, venuti a sapere di quanto era accaduto, non sono rimasti con le mani in mano, ed hanno preteso la parte della vincita che a loro spettava. Ma, al rifiuto, hanno denunciato il tutto alle autorità competenti e sono finiti in tribunale.