Vialli, sbuca fuori la commovente lettera: quelle parole toccano il cuore tutti

Tutti quanti sono rimasti commossi per la lettera di Gianluca Vialli. Ecco le parole che hanno fatto piangere tutti quanti.

Nei giorni scorsi, il mondo del calcio ha subito un altro lutto dopo la morte di Pelè di Sinisa Mihajilovic, ma questa volta la cosa ci ha toccato più da vicino in quanto si è trattato di un giocatore che ha indossato la maglia della nostra nazionale.

Nel giorno dell’Epifania, a passare a miglior vita è stato Gianluca Vialli, calciatore che da qualche anno combatteva con una grande malattia che negli ultimi tempi si era aggravata a tal punto da sparire dalle scene da un po’.

Gianluca Vialli: la lettera commovente

Tutti quanti l’abbiamo visto sostenere e gioire assieme alla Nazionale Italiana di Calcio durante gli Europei del 2020, tenutosi a Luglio 2021 dove gli Azzurri hanno portato a casa la coppa d’Europa.

In quell’occasione, Vialli, è stato uno dei tecnici presenti a sostenere i calciatori diventando per loro un vero e proprio punto di riferimento dimostrando di essere molto forte e di voler vivere ogni istante della sua vita.

Gianluca Vialli è considerato uno dei migliori centravanti che il mondo del calcio abbia mai avuto nel XX secolo, in particolare nel decennio tra gli anni ’80 e gli anni ’90 ed è stato l’unico attaccante che ha vinto tutte e tre le competizioni UEFA per club.

Ha preso parte a due Mondiali indossando la maglia degli Azzurri, nel 1986 in Messico e nel 1990 in Italia dove ha ottenuto la medaglia di bronzo e più volte è stato candidato al Pallone d’Oro.

La sua importanza per il calcio italiano, gli ha fatto ottenere il settimo posto nella Hall of Fame del calcio Italiano promossa dal Museo del Calcio di Coverciano, dove viene inserito a partire dal 2015.

Nel 2017, gli viene diagnosticato un tumore al pancreas e in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute viene ricoverato presso il Royal Mardsen Hospital di Londra dove muore il 6 gennaio 2023.

Le parole della moglie

La sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto nel mondo del calcio italiano e internazionale e sono tantissimi i suoi colleghi che l’hanno voluto ricordare e che hanno dedicato un pensiero alla sua memoria.

Vialli, era sposato dal 2003 con Cathryn White Cooper, che aveva conosciuto quando militava al Chelsea nella città di Londra e dal quale ha avuto due figlie a cui era molto legato.

Tramite Martina Vian, assistente di Vialli, i cronisti inglesi hanno ricevuto una lettera scritta di suo pugno dalla Cooper che ha voluto rendere pubblico cosa sta provando in questi giorni.

“Luca non solo era uno sportivo di grande talento, rispettato da tutti, ma era soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto”

La lettera ha commosso tutti quanti e il ricordo di Gianluca rimarrà per sempre vivo per via non solo della sua bravura con il pallone ma per l’umanità dimostrata anche quando le cose non stavano andando per il meglio.