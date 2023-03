Viaggio di stato in Kenya per il presidente Mattarella

By

A partire da oggi e fino al 16 marzo 2023, il presidente della Repubblica Mattarella sarà in viaggio di Stato in Kenya per incontrare il presidente Ruto ed effettuare la firma di accordi bilaterali.

Con lui ci sarà sua figlia Laurea, e il suo arrivo è previsto nella serata di oggi. Per il presidente è il sesto viaggio in Africa durante i suoi mandati, durante il viaggio farà visita a Nairobi e Malindi.

Prevista per oggi la partenza del Presidente Mattarella per il Kenya

I primi incontri istituzionali si terranno nella giornata di domani, con lui ci sarà anche il Viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli con delega per l’Africa.

Nella giornata di domani, 14 marzo 2023, il presidente sarà a Nairobi, con un incontro previsto alle ore 10 con il presidente William Ruto, della Repubblica del Kenya.

Qui si terrà la firma del libro d’onore presso State House, dopo di che avverrà un colloquio a due tra i due presidenti, e poi ci sarà il colloquio allargato con tutte le delegazioni ufficiali.

È in questo momento che avverrà la firma degli accordi bilaterali che saranno poi seguiti da una conferenza stampa, che dovrebbe avvenire intorno alle 12.

Per le 12:30 è invece prevista la visita al Mausoleo del primo Presidente della Repubblica del Kenya ossia Jomo Kenyatta, e qui verrà deposta una corona.

Ad accogliere e accompagnare il presidente Mattarella e la delegazione italiana ci sarà il presidente dell’Assemblea Nazionale Moses Masika Wetangula , Amason Jeffah King, Presidente del Senato e tre rappresentati delle delegazioni religiose del Kenya.

Nel pomeriggio è prevista invece la sua visita al Centro di Formazione professionale che si trova a San Kizito.

Il presidente Mattarella dovrebbe arrivare qui intorno alle 16:30 e ad accoglierlo ci sarà George Kibe, Direttore del Centro, Giampaolo Silvestri, Segretario Generale di Fondazione AVSI e Andrea Bianchessi, Responsabile Regionale di Fondazione AVSI.

Gli incontri di mercoledì e il rientro a Roma

Nella giornata di mercoledì invece il presidente si recherà a Malindi dove alle ore 12 andrà in visita al Centro Spaziale chiamato “Luigi Broglio”.

Qui incontrerà Giorgio Saccoccia, presidente dell’agenzia spaziale italiana, Aden Bare Duale, il Ministro della Difesa, e Gen. James Aruasa, il Presidente dell’Agenzia Spaziale del Paese.

Il presidente Mattarella prima di iniziare la visita svelerà una targa commemorativa, mentre al termine della visita andrà a salutare l’intero staff del Centro Spaziale.

Nella serata di mercoledì rientrerà a Nairobi dove è atteso alle 19 presso l’ambasciata italiana dove saluterà tutto il personale diplomatico, dopo di che incontrerà la comunità italiana che si trova in Kenya.

Giovedì, 16 marzo, ultimo giorno di visita il presidente si recherà all’Università di Nairobi ed incontrerà il Rettore Vijoo Rattasi e Stephen Kiam, Vice Rettore.

Qui ci sarà una cerimonia di piantumazione di un albero e la firma del Libro d’Onore. Mentre alle ore 10 terrà una prolusione. Dopo di che ci sarà l’incontro con Letizia Moratti, presidente dell’E4Impact accelerator.

Nel primo pomeriggio insieme a tutta la delegazione, il Presidente Mattarella, farà rientro nella Capitale.