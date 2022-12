Viaggi di Natale: Roma la città più cercata dagli stranieri su Aribnb

Il Natale è una buona occasione per viaggiare, almeno per molte persone, che ricercano il posto più adatto dove trascorrere le vacanze. Ma quali sono le mete più ricercate? Lo svela Aibnb.

Il nostro Bel Paese attira ogni anno tantissimi turisti: infatti, sono tante le città italiane più ricercate dai turisti stranieri per Natale.

Lo svela una nuova ricerca di Aribnb, che alla fine di questo 2022, tira le somme svelando i luoghi più amati dai viaggiatori internazionali. Ecco qual è la città più amata.

Le mete più ricercate per Natale in Italia: Roma in testa

È la città della Dolce Vita in testa alla classifica delle città italiane più ricercate dagli stranieri per Natale 2022, secondo la ricerca stilata da Aribnb.

La piattaforma di condivisione di affitti di case vacanza ha, infatti, condiviso la classifica delle mete più amate dai turisti internazionali nel nostro Paese.

Come abbiamo detto, per questo Natale moltissimi hanno scelto Roma, la capitale, la città che probabilmente all’estero viene vista come la più iconica dell’Italia.

I viaggiatori che hanno deciso di trascorrere le festività a Roma, secondo la ricerca, vengono principalmente dagli USA, dalla Francia, dalla Spagna, dal Brasile e dalla Germania.

Oltre a Roma, però, i viaggiatori stranieri amano anche Firenze, la città d’arte per eccellenza, la nostra metropoli Milano, la romantica Venezia e la bella Napoli.

Aribnb sottolinea, quindi, come per gli italiani questa sia un’ottima occasione di rinascita economica, con maggiori entrate per le città più amate dai turisti stranieri, guadagni in più di milioni di euro.

La stagione natalizie offre, infatti, un’ottima occasione per tutti coloro che hanno un immobile da affittare e condividere con i turisti, una grossa entrata per i bilanci familiari, che in questo periodo è sempre utile.

Dove vanno gli italiani a Natale

Abbiamo visto i turisti stranieri dove amano trascorrere il Natale in Italia: ma gli italiani, invece, dove decidono di andare?

Secondo Airbnb, dopo uno studio sulle mete più gettonate, gli italiani amano andare principalmente in montagna, probabilmente per assaporare a pieno il clima natalizio.

Quest’anno, le scelte sono ricadute su Bolzano, che permette di immergersi completamente nell’atmosfera della neve e dei mercatini, ma anche a Trento, Merano e Andalo, per quanto riguarda il Trentino Alto Adige.

Di seguito, in classifica, ci sono anche Breuil-Cervinia e Aosta, in Valle d’Aosta, Roccaraso in Abruzzo, la città di Verona, Abetone in Toscana e Aprica in Lombardia.

Gli italiani, secondo le opzioni selezionate sulla piattaforma Airbnb, preferiscono per questo inverno trascorrere le loro vacanze sulle piste da sci, ma anche in città popolari del nostro Paese.

Per il 2023, invece, le previsioni per gli italiani sono i viaggi internazionali: si parla infatti di mete come New York, ma anche destinazioni europee come Barcellona, Parigi e Amsterdam.

Tra le città più scelte per il 2023 anche Napoli, la capitale partenopea della Campania, che attira sempre più turisti ogni anno.

Vedremo come andrà il prossimo anno, intanto tutti sono pronti a godersi le vacanze di Natale 2022, attendendo le nuove destinazioni di viaggio che porterà con sé il 2023.