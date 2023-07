Via all’IT Wallet, il portafoglio digitale che unisce Spid e Cie

By

Via all’IT Wallet, il portafoglio digitale che unisce la Cie e lo Spid. Ecco quali sono le novità in arrivo. Facciamo chiarezza.

Ben presto arriverà la normativa che consentirà di creare il nuovo strumento con cui il governo punta a razionalizzare l’identità digitale. A metà anno 2021 l’Ue ha avviato i lavori per creare l’European Digital Identity (EUDI) Wallet. Il governo italiano sta lavorando ad un progetto che punta a fare nascere l’It Wallet, un portafoglio digitale dove conservare tutti documenti concernenti l’identità digitale.

Si punta a dare maggiore importanza alla carta elettronica digitale, la Cie, e minore peso allo Spid. La finalità dell’esecutivo è quella di contribuire alla razionalizzazione ed all’evoluzione dell’identità digitale mediante la creazione di un tool. È quanto riporta un documento giunto sul tavolo della Commissione interministeriale per la transizione digitale.

L’importanza della Cie e la perdita della rilevanza dello Spid

Con la nascita dell’It Wallet, il governo punta ad attribuire maggiore importanza alla carta d’identità elettronica ed alla riduzione dell’importanza dello Spid. La carta d’identità elettronica è l’unico tool che consente di riconoscere fisicamente una persona. Contiene specifici fattori di anticontraffazione, tra cui la presenza di un microchip integrato, garantendo l’autenticità dei dati.

Grazie all’Applicazione della Cie è possibile accedere ai servizi telematici velocemente. Si tratta di un tool che consente di utilizzare i servizi digitali delle amministrazioni. La carta d’identità elettronica consente di sottoscrivere un documento telematico attraverso la firma elettronica avanzata in ambito privato e pubblico.

Addio allo Spid?

Il sottosegretario Alessio Butti ha sottolineato la necessità di

“cominciare a spegnere lo Spid e a promuovere la carta d’identità elettronica come unica identità digitale, nazionale e gestita dallo Stato”.

Negli ultimi anni la diffusione dello spid è cresciuta in maniera esponenziale: l’emanazione dei provvedimenti ha promosso l’accesso ai bonus ed alle agevolazioni tramite lo Spid.

Tuttavia, il governo punta a fare retromarcia e a ridurre la rilevanza dello Spid. Si parla addirittura della possibilità di eliminarlo completamente, spingendo verso l’utilizzo della Cie.

A cosa serve l’It Wallet?

L’esecutivo è al lavoro per introdurre l’It Wallet, un portafoglio che conterrà tutti i documenti principali dei cittadini: dalla tessera sanitaria alla patente di guida. Per accedere all’It Wallet è necessario ricorrere all’utilizzo dell’Applicazione IO. Per accedere alle funzionalità maggiormente rischiose, viene richiesto di accedere tramite le credenziali della Cie di livello 3.

Le norme che dovrebbe dare il via all’It Wallet dovrebbero arrivare già a partire dal mese di luglio. Una prima versione del portafoglio dovrebbe essere già pronta per il mese di dicembre. la versione definitiva dovrebbe arrivare all’inizio dell’anno 2024. Al lancio del progetto It Wallet stanno lavorando PagoPA, Sogei e l’Istituto poligrafico dello Stato.