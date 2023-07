Vi ricordate della donna più piccola del mondo? Come appare oggi | FOTO

Jyoti Amge, la donna più piccola del mondo, ha una carriera brillante e di successo dopo il record raggiunto. Ecco cosa fa.

Vi ricordate di Jyoti Amge, la donna più piccola del mondo? L’abbiamo conosciuta anni fa, quando le è stato riconosciuto il titolo mondiale nel Guinness World Records. Com’è oggi, e cosa fa? Scopriamolo.

Un’infanzia fuori dal comune con l’acondroplasia

Jyoti è nata il 15 dicembre 1993, e all’epoca pesava solo 1,4 kg. Nonostante fosse piccola, sembrava essere in perfetta salute. La bambina visse una vita normale almeno per i primi 5 anni, poiché aveva una statura media abbastanza regolare per la sua età, solo leggermente più piccola dei suoi coetanei. Tuttavia, con il passare del tempo, i genitori iniziarono a notare un rallentamento nello sviluppo della figlia.

Preoccupati, consultarono diversi medici, ma solo gli specialisti, grazie a un’analisi genetica, poterono fornire una risposta chiara. Jyoti aveva una forma di nanismo nota come acondroplasia o nanismo primordiale, una condizione genetica che avrebbe limitato la sua crescita. Questo tipo di nanismo si esprime principalmente nelle braccia e nelle gambe, provocando anche una ridotta mobilità dei gomiti.

Inoltre, il corpo appare sproporzionato, con una testa più grande rispetto al corpo e dita di mani e piedi più piccole del normale. Con il passare del tempo, Jyoti iniziò a sperimentare l’attenzione e la curiosità delle persone nei confronti della sua condizione. Ciò le causò diverse insicurezze, alimentando il suo desiderio di integrarsi con gli altri adolescenti senza essere costantemente oggetto di distinzione.

Nonostante queste sfide, Jyoti mostrava una personalità solare, esplorando il mondo della moda e del trucco, e aveva un grande sogno nel cassetto: diventare un’attrice.

La donna più piccola del mondo

La sua grande occasione arrivò quando fu misurata dal Guinness dei Primati. Nel 2009 ottenne il titolo di adolescente femminile più bassa al mondo, con un’altezza di 61,95 cm e un peso di 5,4 kg. Due anni dopo venne nuovamente misurata e, nonostante fossero trascorsi solo due anni, era cresciuta di quasi 1 cm, misurando 62,8 cm.

Il 15 dicembre 2011, il giorno del suo 18° compleanno, le fu ufficialmente assegnato il titolo di donna più piccola del mondo. Questo riconoscimento le donò maggiore fiducia in se stessa e sicurezza. Ma non solo: fu il sostegno amorevole della sua famiglia a darle una visione positiva della vita e la forza per perseguire il suo sogno di diventare un’attrice.

E il sogno si avverò. Nel 2009, recitò nel documentario “Body Shock” e apparve nella terza serie dello show televisivo giapponese “Amazing People” nel 2010. Continuò a lavorare nel campo cinematografico e nel 2011 partecipò alla quinta stagione dello Show dei Record in Italia. Nel 2014, ottenne una parte anche in “American Horror Story“.

Ma la sua determinazione non si fermò alla carriera di attrice. Jyoti completò una laurea triennale e un master in letteratura inglese. Utilizzò la sua fama per un significato più grande durante la pandemia del 2020, collaborando con le autorità e il dipartimento di Polizia per sensibilizzare sulle norme da rispettare. Si alzò in piedi sul retro di un veicolo della Polizia, parlando al microfono.

Infine, a 29 anni, Jyoti è stata riconosciuta anche come l’attrice più bassa del mondo, un traguardo che dimostra come il talento e la passione possano superare qualsiasi sfida fisica.

Jyoti Amge oggi

Oggi, Jyoti Amge è ancora la ragazza sorridente e solare che tutti ricordiamo, e gode di buona salute nonostante le difficoltà che ha affrontato fin da piccola.

La sua storia è una testimonianza di come la determinazione, il sostegno familiare e la passione di chi persegue il proprio sogno possano aiutare una persona a superare le difficoltà e raggiungere risultati straordinari.

Jyoti Amge ha dimostrato al mondo che la grandezza di una persona non è determinata dalla statura, ma dal coraggio, dalla perseveranza e dalla capacità di seguire il proprio cuore.