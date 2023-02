Vescovo assassinato a Los Angeles, individuato il presunto assassino

Individuato il presunto assassino del vescovo David O’Connell: si tratterebbe di Carlos Medina, marito della sua colf.

Il sospettato dell’uccisione del vescovo cattolico David O’Connell ha affermato che il sacerdote gli doveva dei soldi e che avrebbe agito in modo “irrazionale” nel momento in cui ha attuato l’omicidio che ha scioccato l’intera comunità, secondo quanto riportato dalle autorità locali. L’uomo arrestato si chiama Carlos Medina.

Vescovo ucciso a Los Angeles, arrestato Carlos Medina

Lo sceriffo della contea di Los Angeles – Robert Luna – ha dichiarato, in una conferenza stampa di lunedì, che il tuttofare di 65 anni, Carlos Medina, avrebbe sparato al vescovo David O’Connell, uccidendolo, nella sua casa di Hacienda Heights.

Medina è stato arrestato dalle autorità dopo che, inizialmente, si era rifiutato di lasciare la sua casa di Torrance lunedì scorso, secondo quanto riferito dallo sceriffo.

Un informatore ha detto alle autorità che Medina avrebbe lasciato la contea di Los Angeles dopo l’omicidio, ma che, lunedì mattina presto, un membro della comunità avrebbe contattato l’ufficio dello sceriffo intorno alle 2 del mattino per dire loro che Medina era tornata a casa, permettendo agli agenti di effettuarne l’arresto.

La moglie del presunto assassino era la governante di David O’Connell: a volte Medina faceva anche lavori domestici per il vescovo.

“Agli investigatori è stato detto dall’informatore che erano preoccupati perché Medina si stava comportando in modo strano, irrazionale e avrebbe fatto commenti sul vescovo che gli doveva dei soldi”, ha rivelato Luna.

Il movente dell’omicidio

Lo sceriffo ha sottolineato che non è ancora chiaro se il motivo dell’uccisione è legato a una disputa specifica sui soldi che il vescovo, presumibilmente, doveva al 65enne.

“Non sono certo di alcuna controversia“, ha detto Luna. “Questo è qualcosa che è emerso da uno dei testimoni, ma come tutti voi sapete, la nostra indagine continua, il che significa interrogare più testimoni e avere un quadro migliore di quello che è successo qui“.

Un vicino ha detto a The Post che il sospetto stava cercando modi per fare soldi anche se era in pensione.

Luis Lopez ha anche riferrito che Medina gli avrebbe detto che l’affitto della casa dove vivevano lui e sua moglie sarebbe aumentato a partire da marzo.

“Non potevo crederci”, ha detto Lopez, quando ha appreso delle accuse contro Medina. “Sembra innocuo. Lui e sua moglie sono (una) coppia di anziani normali“.

La scoperta del corpo

Il vescovo era nella sua camera da letto: sul suo corpo era presente almeno una ferita da arma da fuoco, precisamente nella parte superiore.

Un diacono è andato a casa della vittima per capire come mai fosse in ritardo per una riunione alla quale avrebbe dovuto partecipare. È stato lì che lo ha ritrovato senza vita.

La moglie del sospettato non lavorava il giorno dell’omicidio e gli investigatori hanno affermato che potrebbe aver dato manforte al marito. La donna, secondo quanto testimoniato dai vicini, avrebbe lavorato in casa del vescovo per una decina di anni.