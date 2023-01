Versa 1 goccia di questo in lavatrice: risparmi soldi sulla bolletta della luce

Uno dei problemi più comuni e diffusi all’interno delle nostre case è il consumo degli elettrodomestici, in particolare della lavatrice. E’ fondamentale imparare ad utilizzarla in sicurezza con prodotti naturali ed economici: scopriamo di più.

Fare un bucato perfetto e senza spendere troppo può sembrare difficile ma non è affatto così. Bisogna saper conoscere dei semplici trucchetti. Utilizzare degli elementi naturali può essere la soluzione ai tuoi problemi. Ad esempio, se aggiungi una goccia di questo prodotto, potrà farti risparmiare tantissimi soldi sulla bolletta: scopriamo come fare.

Lavatrice, come risparmiare soldi sulla bolletta: la soluzione naturale

Quando facciamo il bucato, una delle preoccupazioni più grandi e frequenti, è proprio il consumo. La lavatrice è un elettrodomestico che influenza tantissimo la nostra bolletta. Proprio per questo, è fondamentale conoscere dei rimedi fai da te che ti faranno risparmiare tantissimi soldi.

Ma non solo, è anche importante avere un occhio di riguardo per la vostra salute e per la salute dell’ambiente. La soluzione è semplice, basta fare in casa un detersivo liquido per il bucato. Non solo contiene ingredienti naturali, ma è anche molto economico. Il procedimento è un gioco da ragazzi: scopriamo di più.

Il procedimento per il sapone liquido

Alcune sostanze che sono presenti nei detersivi che comprate al supermercato non sono dannose per la nostra salute, ma anche per l’ambiente. Proprio per questo, oggi vi sveleremo il procedimento per creare un detersivo liquido adatto per il bucato.

Tutti gli elementi che vi stiamo per elencare, sono ecologici e adatti per salvaguardare l’ambiente. Vi servirà: 100 g di sapone di Marsiglia, 2 litri di acqua, 120 ml di aceto bianco e 3 cucchiai di bicarbonato di sodio. Il procedimento è molto semplice, innanzitutto, portate a bollore un litro d’acqua in una pentola e aggiungete qualche scaglia di sapone di Marsiglia.

In pochi minuti il sapone si scioglierà e proprio in quel momento dovrete aggiungere l’aceto bianco e il bicarbonato di sodio. Se la soluzione non si miscela in maniera corretta e omogenea utilizzate il mixer. Inoltre, aggiungete l’olio essenziale che più gradite.

E’ importante lasciarlo riposare per almeno 24 ore, sarà perfetto quando diventerà cremoso. Se è troppo denso, aggiungete un litro d’acqua e versatelo in un contenitore. Prima dell’uso agitatelo e la dose di un lavaggio è pari a un tappo. Sin dal primo lavaggio, vedrete che i vostri panni risulteranno profumati, puliti e anche morbidissimi.

Il vostro detersivo per i panni sarà completamente ecologico e naturale. Vi farà risparmiare tantissimi soldi, perché direte finalmente addio agli sprechi una volta per tutte. Con questo piccolo trucchetto smetterete anche di comprare i soliti detersivi al supermercato, alcuni sono altamente dannosi per la salute umana e quella del nostro pianeta.