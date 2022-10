Verona-Roma, probabili formazioni e statistiche

Il lunedì di Serie A si aprirà con l’anticipo delle 18:30, al Bentegodi il Verona ospita la Roma di Mourinho in un match delicato che negli ultimi anni ha sempre dato grandi delusioni al pubblico giallorosso.

Sono due le vittorie consecutive per il Verona al Bentegodi, i gialloblu però in questa stagione stanno faticando a trovare risultati ed al momento sono al penultimo posto in classifica con appena 5 punti conquistati.

L’esonero di Cioffi ed il successivo arrivo di Bocchetti non hanno dato la scossa sperata, oggi Faraoni e compagni sognano di vivere una grande serata davanti ai propri tifosi alla ricerca della seconda vittoria in questa stagione.

La Roma in Europa League si è parzialmente riscattata dopo la sconfitta subita in casa contro il Napoli, oggi però i ragazzi di Mourinho vogliono riprendere il proprio cammino in campionato approfittando anche delle sconfitte di Lazio e Milan.

I giallorossi son stati raggiunti in classifica anche dalla Juventus e questa sera hanno l’obiettivo di riportarsi a +1 rispetto all’Inter.



Verona con il 3-4-1-2, c’è Kallon vicino ad Henry

C’è grande ottimismo in casa Verona per il recupero di Doig che però dovrebbe partire dalla panchina insieme a Lazovic, anche lui non al meglio.

Bocchetti si affida a Montipò con Hien, Gunter e Ceccherini a comporre la difesa a tre.

La regia sarà gestita dal solito Miguel Veloso con Tameze al suo fianco per aggiungere intensità e fisicità al reparto.

Faraoni e Depaoli sulle fasce laterali, Kallon ed il solito Thomas Henry in attacco con Verdi trequartista per ispirare la manovra offensiva.

Ancora panchina per Lasagna che, insieme a Djuric, rappresenta una valida alternativa a partita in corso per i padroni di casa.





3-4-2-1 per Mourinho che vuole ritrovare Abraham

Per uscire da un momento difficile la Roma si affida a Tammy Abraham, l’inglese ha ritrovato il gol in Europa League ma ora vuole mettere fine all’astinenza anche in Serie A.

Ancora senza Dybala il numero 9 sarà supportato da capitan Pellegrini e da Zaniolo.



Tra i pali ovviamente Rui Patricio con Smalling, Mancini ed Ibanez confermati nel tridente difensivo.

Vicino a Cristante ci sarà ancora una volta Camara. uno dei più in forma tra i giallorossi in questo momento con Matic che si accomoda ancora una volta in panchina.

Sugli esterni confermati Karsdorp e Zalewski, Zaniolo e Pellegrini dietro a Tammy Abraham.

Verona-Roma, statistiche

Il Verona ha vinto due (una a tavolino) delle ultime quattro sfide contro i giallorossi in Serie A con un pareggio ed una vittoria dei capitolini.

Se consideriamo anche il 3-0 a tavolino del settembre 2020 sono due i successi consecutivi al Bentegodi contro la Roma, è dal triennio 1984-1985-1986 che i veneti non raggiungono tre vittorie consecutive contro i capitolini.

La Roma arriva da tre vittorie consecutive in trasferta in questo campionato, non ne colleziona quattro dal finale della stagione 2019/2020.

Sono addirittura 10 in punti in meno del Verona rispetto alla scorsa stagione, i gialloblu hanno decisamente abbassato il proprio rendimento soprattutto tra le mura amiche.